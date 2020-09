MediaTeks Dimensity 800 is ingesteld om 5G naar meer reguliere telefoons in Europa te brengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MediaTek heeft aangekondigd dat zijn Dimensity 800-platform de komende maanden binnenkort 5G-telefoons in Europa van stroom zal voorzien, na een eerdere push in China. Het platform bevindt zich onder de Dimensity 1000 in het assortiment van MediaTek.

Het bedrijf mikt op een lancering in oktober voor handsets met de nieuwe chipset die Wi-Fi 5 ondersteunt in plaats van de nieuwere Wi-Fi 6 en downloadsnelheden van 2,34 Gbps over sub-6 Ghz 5G-netwerken.

Het Europese hoofd van MediaTek, Pascal Lemasson, zou niet geïnteresseerd zijn in wie nieuwe handsets met de technologie zal lanceren, maar aangezien veel Chinese topleveranciers telefoons hebben met MediaTek-hardware, zouden het enkele gevestigde merken moeten zijn.

Vorig jaar versloeg MediaTek Qualcomm en Huawei om het eerste volledig geïntegreerde 5G-platform te produceren, terwijl het onlangs de Dimensity 720 aankondigde om het op te nemen tegen Qualcomm Snapdragon 690.

De Dimensity 800 is een stap verder en zal het opnemen tegen de Snapdragon 700-serie van Qualcomm. De hardware integreert vier ARM Cortex-A76-cores die draaien op 2,0 GHz in een octa-core CPU, naast een ARM Mali-G57 GPU en MediaTeks AI Processing Unit 3.0 (APU), die vergelijkbaar is met die in de Dimensity 1000.

In een briefing om de nieuwe hardware aan te kondigen, wilde MediaTek graag benadrukken dat de chipset een evenwicht biedt tussen de behoefte aan prestaties en energie-efficiëntie. Rob Moffat, MediaTeks hoofd Europese bedrijfsontwikkeling, sprak over de gebruikte technologieën:

"Als je overstapt op 5G, is energie-efficiëntie erg belangrijk. Omdat we premium applicatieprocessorfuncties hebben op het gebied van video-opname, weergave en gaming, is energie-efficiëntie natuurlijk erg belangrijk. ARM heeft een oplossing en we hebben een oplossing genaamd CorePilot.

"We zijn een stap verder gegaan in de 5G-producten. We hebben een functie genaamd UltraSave waarmee we de modem zelf optimaliseren. Dit beheert de modem in realtime. Dus wanneer het apparaat is verbonden via 5G, worden de algoritmen dynamisch aangepast. de huidige configuratie en werkfrequentie van de modem zelf, zodat we energie kunnen besparen in termen van de hoge intensiteit [van] 5G-connectiviteit. "

Moffat bevestigde ook dat de Helio-hardware van MediaTek als 4G zal blijven in plaats van naar 5G te gaan.

Geschreven door Dan Grabham.