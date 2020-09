Royoles FlexPai 2 biedt een snellere aanraakreactie en een duurzamer scharnier voor de opvouwbare telefoonmarkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Royole heeft zijn tweede generatie Flexpai onthuld, en het heeft een duurzamer scharnier en een flexibel scherm waarvan het beweert dat het het meest "kleurrijke" scherm is op elke opvouwbare telefoon.

De eerste Flexpai, zoals u zich misschien herinnert, was een van de allereerste opvouwbare smartphones die door een bedrijf werd aangekondigd, en had een display dat zich om de buitenkant van de telefoon wikkelde wanneer hij dicht was. In theorie vergelijkbaar met de Huawei Mate X en XS .

Dit nieuwste model werd deze week in China aangekondigd en Royole heeft er een vernieuwd scharnier in ingebouwd. In het persbericht beschrijft Royole het als een naadloos en traploos 180 graden scharnier, wat betekent dat het soepel te openen en te sluiten is.

Het is gemaakt van materialen zoals vloeibaar metaal en een aluminium titanium legering, waardoor het lichtgewicht en duurzaam is.

Bovendien is het beeldscherm zelf getest om veel in- en uitklappen te weerstaan. Volgens de fabrikant kan het zelfs 1,8 miljoen vouwen aan.

Het scherm is niet alleen "kleurrijk", maar ook een van de helderste flexibele panelen die er zijn met een responstijd van slechts 0,4 ms, waardoor het ook een van de meest aanraakgevoelige opvouwbare panelen op de markt is.

Wanneer het volledig is geopend, meet het grote scherm 7,8-inch en verandert het in die nu vertrouwde vierkante minitablet-look, maar wanneer het gesloten is, vormt dat scherm een meer traditionele smartphone-ervaring.

Er is een quad-camerasysteem ingebouwd in de telefoon om u de veelzijdigheid en verschillende brandpuntsafstanden te bieden om uit te kiezen, plus een USB-C-snellaadfunctie en een 4.500 mAh-batterij.

Qua kracht is het uitgerust met de vlaggenschip Snapdragon 865-processor van Qualcomm, wat op zijn beurt betekent dat het ook 5G ondersteunt.

FlexPai 2 wordt in eerste instantie in China gelanceerd in de kleuren Cosmic Grey, Midnight Black en Sunrise Gold en kost RMB 9988, wat ongeveer $ 1.430 is in de VS of £ 1.160 in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.