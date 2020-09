Hoe een QR-code te scannen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - QR-codes zijn kleine vierkante zwart-witte matrixbarcodes die bepaalde informatie bevatten, zoals een websiteadres, app, wachtwoord of afbeeldingen.

Wanneer u met uw telefoon scant, brengt de QR-code u rechtstreeks naar een specifieke webpagina, menu, betalingsscherm of app, of biedt u specifieke informatie die uniek is voor de code. QR staat voor Quick Response met het idee dat wanneer de code wordt gescand, de informatie die deze geeft direct is en wat je zoekt.

QR-codes zijn overal. Misschien vindt u bovenaan een menu een QR-code die u naar een betaalpagina of een aparte wijnkaart brengt, of misschien vindt u ze op een huurscooter of fiets, waardoor u naar de app gaat die u moet downloaden om deze te huren bijvoorbeeld. Als je je afvraagt hoe QR-codes werken voor de Britse NHS COVID-19 track en trace-app, lees dan meer over de NHS-app in onze speciale functie .

Hier leest u hoe u een QR-code scant zonder een app op iPhone- en Android-apparaten .

Het enige dat u hoeft te doen om een QR-code met de iPhone te scannen, is de camera starten.

Je hebt geen aparte QR-codelezer-app nodig. Open gewoon de native camera-app op uw iPhone en zorg ervoor dat de QR-code zich in de zoeker van de camera bevindt en dat er een pop-up verschijnt waarop u moet tikken om doorgestuurd te worden naar de pagina, app of informatie die in de code is opgeslagen.

Het is ook mogelijk om een QR-codelezer toe te voegen aan het Control Center, dus als je naar beneden veegt vanaf de rechterbovenhoek als je een Face ID iPhone hebt, of omhoog veegt vanaf de onderkant als je een Touch ID iPhone hebt, is de QR-codelezer snel om toegang te krijgen.

Om de QR-lezer aan uw Control Center toe te voegen: Open Instellingen> Controlecentrum> Regelingen aanpassen> Tik op de groene "+" naast de QR-codelezer. U kunt dan de drie regels aan de rechterkant gebruiken om de QR-codelezer hoger in uw Control Center te plaatsen.

Wanneer u een QR-codelezer moet scannen, opent u de QR-codelezer vanuit het Control Center en lijnt u de QR-code uit met het vierkante vak. U wordt dan doorverwezen naar de informatie die in de code is opgeslagen.

Als je een Android-telefoon hebt, kun je de Google Lens-app gebruiken om een QR-code te scannen in plaats van een app van derden te downloaden, of je kunt Google Lens gebruiken via de native camera-app op veel Android-telefoons.

Voor Samsung-telefoons is een QR-codelezer ingebouwd in de camera-app zoals iPhone biedt, zodat u een QR-code kunt scannen door deze eenvoudig in de zoeker van uw camera te plaatsen, waarbij een pop-up verschijnt met de informatie die in de code is gedetecteerd.

Samsung heeft ook Bixby Vision, dat QR-codes kan lezen en andere objecten kan identificeren, zoals Google Lens, en u kunt ook een QR-lezer aan uw Snelle instellingen toevoegen als deze er nog niet is.

Om een QR-codelezer toe te voegen aan de snelle instellingen van uw Samsung-telefoon: ga naar de snelle instellingen van de bovenkant van het scherm> tik op het menupictogram met drie stippen> tik op Knopvolgorde> sleep de knop QR-code scannen naar uw tegels > Klaar. Zodra het daar is, kunt u erop tikken om de functie te starten wanneer u maar wilt.

Voor Google Pixel-telefoons en sommige Android One-telefoons kun je Google Lens starten door ergens in de zoeker van de native camera-app te tikken en vast te houden, aangezien Google Lens in de camera is ingebouwd. U kunt dan Google Lens gebruiken om de QR-code te scannen.

Voor OnePlus kunt u de native camera-app gebruiken, maar u moet op het Google Lens-pictogram in de hoek tikken om de QR-code te scannen.

Voor Huawei-telefoons kun je opnieuw de native camera-app gebruiken, maar je moet eerst op het AI Lens-pictogram in de linkerbovenhoek tikken, gevolgd door het pictogram Code Scanner te selecteren, waarna je de QR-code en toegang tot de informatie.

Voor Sony-telefoons is Google Lens ingebouwd in de native camera, maar net als bij OnePlus-apparaten moet je op het Google Lens-pictogram tikken om de QR-code te scannen.

