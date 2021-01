Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn talloze berichten-apps beschikbaar, van Facebook Messenger tot WhatsApp , maar als je om privacy en veiligheid geeft, is het Signal dat je wilt downloaden.

Signal is misschien niet zo bekend als WhatsApp, die eigendom is van Facebook, maar het heeft een aantal briljante functies, geweldige privacy-opties en het verzamelt zeer minimale gebruikersgegevens.

Dit is alles wat u moet weten over Signal, hoe het werkt, hoe u het instelt, welke functies het biedt en wat tips en trucs om u op weg te helpen.

Signal maakt gebruik van end-to-end-codering die wordt aangedreven door het open source Signal Protocol om al uw gesprekken te beveiligen. Met andere woorden, het bedrijf kan uw berichten niet lezen of naar uw telefoontjes luisteren en er staat dat niemand anders dat ook kan.

Er zijn geen advertenties en geen trackers, en het bedrijf is niet aan een ander bedrijf gebonden en kan ook nooit door een bedrijf worden overgenomen - WhatsApp is eigendom van Facebook, maar Signal kan dat nooit zijn, zegt het. In plaats daarvan is het een onafhankelijke non-profitorganisatie waarvan de ontwikkeling wordt ondersteund door subsidies en donaties.

Met Signal kunt u het meeste doen wat u van een berichten-app zou verwachten, en nog veel meer. Je kunt de app gebruiken om gratis sms-berichten, spraakberichten, fotos, videos, GIFs, contacten, locatie en bestanden te verzenden, net zoals je kunt met rivaliserende apps zoals WhatsApp.

Het is ook mogelijk om via de Signal-app audio- en videogesprekken te voeren, een groepschat te starten met andere contacten die Signal hebben en versleutelde stickers te verzenden. Ja, niet alleen stickers, maar versleutelde stickers.

Er zijn echter nog enkele andere geweldige functies naast de typische. U kunt leesbevestigingen in- of uitschakelen, typindicatoren in- of uitschakelen, kiezen of u wel of niet wilt dat oproepen in uw recente lijst verschijnen en ervoor kiezen om alle gesprekken door te sturen via een Signal-server om bijvoorbeeld uw IP-adres niet te onthullen. .

Er is ook de optie om te voorkomen dat het Signal-chatscherm wordt weergegeven op de app-switcher op iOS, zet Schermvergrendeling aan zodat je Touch ID, Face ID of je toegangscode op iOS nodig hebt om het scherm van Signal te ontgrendelen en schakel Registratievergrendeling in waarvoor de signaal-PIN vereist is die u instelt wanneer u zich registreert om uw telefoonnummer weer bij Signal te gebruiken.

En dat zijn niet eens alle opties. Signal heeft ook een specifieke functieset voor elke chat.

U kunt het veiligheidsnummer bekijken om de veiligheid van uw end-to-end-codering met een specifieke contactpersoon te verifiëren, evenals een functie genaamd Verdwijnende berichten inschakelen en de tijd kiezen waarop u wilt dat de berichten zichtbaar blijven nadat ze zijn gelezen. WhatsApp heeft ook verdwijnende berichten , maar je kunt de tijd niet kiezen, met een standaardinstelling van zeven dagen.

Het is ook mogelijk om voor elke chat verschillende berichtgeluiden te selecteren en specifieke chats te dempen - beide kun je ook doen in apps zoals WhatsApp.

Signal is beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten. Het kan ook worden gebruikt op iPad en Mac, maar ook op Windows en Linux.

Nadat je Signal naar je iOS- of Android-apparaat hebt gedownload, moet je je telefoonnummer invoeren om te beginnen, net als bij WhatsApp. Je ontvangt dan een code om je nummer in een bericht te bevestigen, die je in de Signal-app moet invoeren.

Eenmaal bevestigd, moet u uw signaalprofiel instellen - alleen een voornaam is vereist, een achternaam is optioneel. Hierna stelt u een pincode in van minimaal vier cijfers - alfanumerieke pincodes zijn ook als optie beschikbaar.

Met deze pincode wordt de informatie die met Signal is opgeslagen, gecodeerd, zodat alleen u er toegang toe hebt. Uw profielinstellingen en contacten worden hersteld wanneer u Signal opnieuw installeert. Nadat u uw pincode heeft ingesteld, kunt u rechtsboven een nieuw bericht starten en aan de slag gaan.

De interface van Signal is duidelijk en eenvoudig, waardoor het vrij eenvoudig te gebruiken is. U start een nieuwe chat door op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek te tikken en het contact uit de lijst te selecteren. Hier zijn enkele andere handige tips om u op weg te helpen met Signal.

Als u wilt dat de berichten die in een chat zijn verzonden en ontvangen, verdwijnen wanneer ze zijn gezien, schakelt u de functie Verdwijnende berichten in.

Open de chat> Tik op de naam van het contact bovenaan om toegang te krijgen tot de instellingen> Schakel Verdwijnende berichten in> Gebruik de schuifregelaar om de tijd te kiezen waarop u de berichten wilt laten verdwijnen.

Tijdopties zijn: 5 seconden, 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 30 minuten, 1 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag of 1 week.

Als je leesbevestigingen uitschakelt, worden ze voor alle chats uitgeschakeld en zie je ze ook niet voor verzonden berichten.

Open Signaal> Tik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek> Privacy> Schakel leesbevestigingen in.

Als u typindicatoren uitschakelt, worden ze voor alle chats uitgeschakeld en, net als bij leesbevestigingen, ziet u ze ook niet wanneer berichten worden getypt.

Open Signaal> Tik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek> Privacy> Schakel typindicatoren in.

Je kunt een bericht verwijderen nadat het is verzonden, net als op WhatsApp. Open de chat> Houd het bericht ingedrukt dat u wilt verwijderen> Tik op het prullenbakpictogram boven het toetsenbord op iOS, of het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek op Android.

Als u Registratievergrendeling inschakelt, betekent dit dat uw Signal-pincode nodig is om uw telefoonnummer opnieuw bij Signal te registreren. Als u uw Signal-pincode vergeet, kunt u zeven dagen lang geen toegang meer hebben tot uw account.

Open Signaal> Tik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek> Privacy> Schakel registratievergrendeling in.

Als je je Signal-chats op een ander apparaat wilt zien, zoals je iPad of je laptop, moet je Signal naar het platform downloaden en de onderstaande instructies volgen.

Open Signal op beide apparaten> Klik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek van uw telefoonapp> Gekoppelde apparaten> Nieuw apparaat koppelen> Scan de QR-code.

Om een gekoppeld apparaat te ontkoppelen: Open Signaal> Klik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek van uw telefoonapp> Gekoppelde apparaten> Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek> Verwijder het apparaat dat u wilt ontkoppelen.

Er zijn drie verschijningsopties voor Signal - die geen enkele mooie achtergrondachtergronden of zoiets bieden - maar een van de drie is een donkere modus.

Om de donkere modus in te schakelen: Open Signaal> Klik op je accountpictogram in de linkerbovenhoek van je telefoonapp> Uiterlijk> Donker.

Oproep- en berichtmeldingen kunnen verschijnen wanneer uw telefoon is vergrendeld, maar het kan zijn dat u alleen specifieke informatie of nauwelijks informatie wilt weergeven.

Open Signaal> Klik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek van uw telefoonapp> Meldingen> Tonen> Kies tussen Naam, inhoud en acties, Alleen naam en Geen naam of inhoud.

U wilt misschien een foto sturen, maar de ontvanger mag deze slechts één keer bekijken. Misschien een hele slechte selfie. Pas echter op, want de ontvanger kan nog steeds een screenshot van de afbeelding maken en Signal vertelt u niet of dit het geval is.

Open Signaal> Open de chat> Tik op het pictogram "+" in de linkerbenedenhoek naast het berichtinvoerveld> Selecteer het pictogram Galerij of blader door uw fotos> Selecteer de afbeelding> Tik op het cirkelpictogram met de link in de linkerbenedenhoek om te wisselen naar een cirkel met een 1x in het midden> Druk op de blauwe pijl rechtsonder om te verzenden.

Als je een nieuwe foto wilt verzenden die met de camera is gemaakt in de Signal-app: Open Signaal> Open de chat> Tik op het camerapictogram rechts van het berichtinvoerveld> Maak de foto> Tik op het cirkelpictogram met de link in het midden om te wisselen naar de cirkel met 1x> Druk op de blauwe pijl rechtsonder om te verzenden.

Misschien wilt u niet dat uw Signal-oproepen in uw oproeplogboeken verschijnen. Als u dat niet doet, kunt u een functie inschakelen zodat ze dat niet doen.

Open Signaal> Klik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek van uw telefoonapp> Privacy> Schakel Toon oproepen in recent in.

Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat alleen het blauwe scherm van Signal verschijnt in de app-switcher op iOS, waardoor je het chatscherm niet meer kunt zien.

Open Signaal> Klik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek van uw telefoonapp> Privacy> Schakel schermbeveiliging inschakelen in.

Als u Schermvergrendeling inschakelt, hebt u Touch ID, Face ID of uw iOS-wachtwoord nodig om het scherm van Signal te ontgrendelen. Het is een extra beveiligingslaag.

Open Signaal> Klik op uw accountpictogram in de linkerbovenhoek van uw telefoonapp> Privacy> Schakel schermvergrendeling in.

Om een emoji-reactie aan een bericht toe te voegen, hoeft u alleen maar het bericht ingedrukt te houden. Je krijgt zeven emoji-opties, waaronder een hart, duimen omhoog, duimen omlaag, een huilend lachend gezicht, een geschokt gezicht, een huilend gezicht en een boos gezicht.

Als u rechtstreeks op een specifiek bericht wilt reageren, zodat uw antwoord wordt weergegeven met het bericht waarop u antwoordt, veegt u van rechts naar links over het bericht en typt u uw antwoord.

Om een videogesprek te voeren met iemand op Signal, open je de chat van de persoon die je wilt bellen en klik je op het videopictogram in de rechterbovenhoek.

Met Signaal kunt u automatisch de gezichten vervagen van iedereen op een foto die u deelt, of handmatig alle informatie die u niet wilt delen van een foto vervagen. Het kan een foto zijn die u maakt met de camera in Signal, of een foto uit uw galerij.

Het gereedschap Vervagen verschijnt in de afbeeldingseditor bovenaan een afbeelding die u hebt gemaakt of geüpload wanneer u bij het verzendscherm komt. Het is een cirkel met daarin een kruis van kleine grijze en witte vierkantjes.

Zodra je erop tikt, kun je Gezichten vervagen onder aan het scherm inschakelen, waardoor gezichten automatisch worden gedetecteerd en er een grijs vierkant overheen wordt geplaatst. U kunt vervolgens al het andere handmatig vervagen door met uw vinger te tekenen. Ongedaan maken staat in de linkerbovenhoek, samen met de voltooide knop. Als u klaar bent, kunt u zoals gewoonlijk op de blauwe pijl drukken om te verzenden.

Geschreven door Britta O'Boyle.