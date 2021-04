Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je tegenwoordig hoort over een telefoon met minder dan twee cameras aan de achterkant, is het een beetje een verrassing. Fabrikanten proppen meer lenzen en sensoren in handsets dan ooit tevoren. Inderdaad, de Huawei P40 Pro + heeft een penta camera-opstelling - dat zijn vijf cameras op de achterkant - om meer veelzijdigheid bij het fotograferen te bieden.

Maar waarom die vijf cameras, wat kunnen de verschillende lenzen doen, en biedt de P40 Pro + daardoor de beste cameras in een telefoon? Hier is een uitsplitsing van wat wat is.

1: Hoofdcamera: 50 MP SuperSensing-sensor, 1 / 1,28 inch formaat, f / 1.9 diafragma, 24 mm equivalent, optische stabilisatie (OIS)

2: ultragroothoekcamera: 40 MP cinelens, f / 1.8, 18 mm

3: Zoomlens # 1: 3x optisch (72 mm), 8 MP, f / 2.4, OIS

4: Zoomlens # 2: 10x optische (240 mm) periscoop, 8 MP, f / 4.4, OIS

5: Time-of-Flight (ToF) dieptesensor

De reden om meer dan één camera te hebben, is om verschillende kijk op de wereld te bieden. Eén lens is misschien niet groothoek genoeg om bijvoorbeeld die groepsfoto in te drukken, of je wilt misschien een onderwerp verder weg fotograferen zonder kwaliteitsverlies en daarom een zoomlens gebruiken.

Dit is de reden dat de Huawei P40 Pro + vijf optieken op de camera aan de achterzijde heeft, elk gekoppeld aan hun eigen individuele sensor. Er is de hoofdcamera - die we hieronder meer zullen bespreken - en een aanbod met een grotere kijkhoek om meer in het frame te passen, naast twee zoomlenzen om onderwerpen verder weg van dichtbij in het frame te laten verschijnen.

De vijfde camera op de P40 Pro + is een dieptesensor, of Time-of-Flight-sensor , die op zich geen traditionele camera is, aangezien de kleine hoeveelheid resolutiegegevens alleen wordt gebruikt om afstanden in kaart te brengen - wat kan vervolgens worden gebruikt door software om achtergrondonscherpte (bokeh) nauwkeuriger te maken.

Rood, geel, blauw array (RYYB) [Niet rood, groen, blauw (RGB)]

Gele frequentie beter voor opname bij weinig licht

De P40 Pro + doet echter meer dan alleen een aantal cameras bij elkaar gooien, want Huawei gebruikt zijn eigen technologieën op meer creatieve manieren. De eerste is de SuperSensing-sensor die de hoofdcamera gebruikt.

Het idee hierachter - dat we voor het eerst zagen in de P30 Pro - is om rood, geel en blauw licht te lezen (in een RYYB 4x4-opstelling) in plaats van het gebruikelijke rood, groen, blauw (RGB - meestal in wat een Bayer-array wordt genoemd) . De frequenties van geel licht reageren anders en zijn daarom beter voor opnamen bij weinig licht in termen van wat de sensor kan afleiden uit informatie over binnenkomend licht. Het werkt ook echt, zoals we al aangaven in onze Mate 30 Pro- en P40 Pro-recensie, recensie schrijven .

Deze specifieke sensor gaat echter nog verder. Ten eerste zijn het 50 megapixels, waardoor het zeer resoluut is. Ten tweede is de grootte, op 1 / 1.28in, ongeveer het dubbele van die van een normale telefooncamera-sensor. Dat betekent dat elke pixel op het oppervlak groter is, waardoor er meer licht wordt verzameld.

Bovendien gebruikt Huawei een vier-in-één verwerkingsmethode (oversampling) waarbij het eindresultaat 12,5 megapixels is, wat nog scherpere beelden oplevert op deze verkleinde maar toch grote schaal. U kunt met volledige resolutie fotograferen als u dat liever wilt. Dit is een vrij gebruikelijke methode voor de meeste telefooncameras.

Equivalente brandpuntsafstanden van 18 mm, 24 mm, 72 mm en 240 mm

Ultragroothoek-, standaard- en twee afzonderlijke zoomlenzen

Veel cameras bieden "zoom", maar als het een digitale zoomlens is, hoeft het alleen maar het beeld bij te snijden en denkbeeldige pixels te creëren van de pixels eromheen (vergelijkbaar met opschalen).

Ja, er zijn intelligente algoritmen die dit op slimme manieren kunnen doen, maar de oplossing van bijsnijden via digitale zoom is nooit zo verfijnd als een echte optische zoom, waarbij een lens is ontworpen om optimale details te geven.

Daarom heeft de P40 Pro + twee zoomlenzen. Als het zojuist van de hoofdcamera helemaal naar het zoommaximum zou zijn gesprongen, zou dat overdreven zijn. Door stappen toe te voegen tussen - hier een 3x zoom voor de 10x - is het in staat om informatie te verzamelen van de hoofdsensor en twee zoomlenzen om de beste informatie uit allemaal te verzamelen, voor de best mogelijke resultaten.

Het is nog steeds mogelijk om te knijpen om in te zoomen tussen de opgegeven brandpuntsafstanden - zoals 2x, 5x, 7x enzovoort - met resultaten die dankzij deze combinatiemethode nog steeds behoorlijk behoorlijk zijn.

We zijn een beetje perplex waarom de P40 Pro + niet koos voor de 5x optische zoom en RYYB-sensor van de P40 Pro , aangezien die combinatie zeker logischer zou zijn. Misschien wordt het gewoon bewaard voor de P50 Pro, toch?

Hoe dan ook, als je al deze lenzen gebruikt om elkaar aan te vullen, heb je niet het gevoel dat je vijf cameras gebruikt. De ervaring is vloeiend tussen de partijen, dus bij de penta-opstelling draait alles om het mogelijk maken van meer veelzijdigheid en opnamemogelijkheden. Dus ja, vijf cameras hebben is zeker beter dan een of twee.

Nadat we de P40 Pro + hebben gebruikt, kunnen we bevestigen dat het een echt bedreven schutter is. Tegenwoordig zijn er echter zoveel andere telefoons. Van de Oppo Find X3 Pro en zijn eigenzinnige macrocamera , tot de Samsung Galaxy S21 Ultra en zijn meer afgemeten benadering van cameraselectie .

Bovendien, zoals we elders hebben benadrukt, ondersteunen Huawei-telefoons niet langer Google Play-services, daarom is de app store in plaats daarvan de Huawei App Gallery - die niet zoveel apps bevat, terwijl andere go-to-apps ontbreken. Er zijn tijdelijke oplossingen, zoals Petal Search , maar vanuit het oogpunt van de kernconsument is het geen standaardervaring.

Dus hoewel de P40 Pro + -cameras misschien geweldig zijn, is er een bredere vraag over de geschiktheid van dit apparaat voor een breder publiek.

Geschreven door Mike Lowe.