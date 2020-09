Hoe u uw telefoon schoon en bacterievrij houdt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In deze onzekere tijden is een van de belangrijkste adviezen om regelmatig onze handen te wassen . Dat is allemaal heel goed, maar aangezien we onze telefoons ook meer dan ooit nodig hebben om met vrienden en familie te communiceren, zouden we ook onze telefoons en andere apparaten regelmatig moeten schoonmaken.

Het eerste wat je moet zeggen is dat veel telefoons een vingerafdrukbestendige coating hebben (een oleofobe of olieafstotende coating genoemd). U wilt geen huishoudelijke schoonmaakproducten gebruiken om uw telefoon schoon te maken, zoals glasreiniger, omdat deze coating hierdoor wordt aangetast. Schurende reinigingsmiddelen kunnen ook krassen op uw telefoon veroorzaken.

Het is belangrijk om vlekken en andere markeringen te verwijderen, vooral als de markering wordt veroorzaakt door iets dat vlekken op andere items kan veroorzaken. Dit omvat, maar is duidelijk niet beperkt tot, make-up, bodylotions of crèmes, inkt, haarverf of iets dergelijks.

1. Koppel alle kabels los, inclusief koptelefoons

2. Gebruik een zachte, vochtige doek. Als je een doek hebt die bij een bril of zonnebril wordt geleverd, is dat het soort ding dat je moet gebruiken. Gebruik cirkelvormige bewegingen om vlekken of andere markeringen te verwijderen.

3. Gebruik een beetje zeepachtig water als u de telefoon verder moet reinigen. Als je telefoon waterdicht is, is dit geen probleem. Als dit niet het geval is, wees dan spaarzaam en vermijd openingen zoals een USB-C- of Lightning-poort.

4. Gebruik een antibacteriële schermdoek om nog een stap verder te gaan. Deze zijn verkrijgbaar bij plaatsen als Office Depot, Currys PC World of Staples, maar ook bij supermarkten / supermarkten en Amazon . Je wilt zeker weten dat ze alcohol- en ammoniakvrij zijn.

5. Als er pluisjes of andere pluisjes in de poort van uw telefoon zitten, probeer het dan eruit te blazen. Gebruik perslucht alleen als het echt nodig is, zoals veel fabrikanten dit afraden - maar het kan vaak de enige manier zijn.

Het behoeft geen betoog dat u uw telefoon aanraakt. Maar hoe zit het met anderen? Gezien de verhoogde behoefte aan hygiëne op dit moment, raden we u aan uw kinderen of partner uw telefoon niet aan te laten raken - of in ieder geval het contact tot een minimum te beperken - en zoveel als u kunt proberen om geen gedeelde apparaten zoals familie te gebruiken iPads zonder daarna je handen te wassen.

Het is duidelijk dat je je telefoon in een tas of broekzak met je meedraagt en daar iets aan kunt doen door ervoor te zorgen dat je hem schoon opbergt.

Maar je moet ook nadenken over waar je hem neerzet als je onderweg bent - de kassa in een winkel zal niet helemaal schoon zijn als je hem neerzet terwijl je betaalt, een café- of koffietafel niet geweldig als je een vriend ontmoet en de stoel in de bus ook niet. Houd er in het algemeen rekening mee wat u ermee doet.

Sommige hoesjes hebben antibacteriële coatings - NueVue is een van de bedrijven die hoesjes in deze zin produceren voor iPhone-, iPad- en Samsung-handsets - De hoesjes van NueVue hebben eigenlijk een "antimicrobiële microvezelvoering" die is ontworpen om schadelijke bacteriën op je telefoon te doden. Tech21 produceert ze ook voor tal van iPhone- en Samsung Galaxy-handsets.

Bedrijven zoals Invisibleshield produceren ook schermbeschermers - de VisionGuard + voor iPhone beweert 99,99 procent van de schadelijke bacteriën te verminderen.

HoMedics verkoopt zelfs een product met de naam UV-CLEAN Phone Sanitiser, wat in feite een oplaadbare container voor je telefoon is die tot 99,9 procent van de bacteriën in één minuut doodt met behulp van LEDs (30 seconden aan elke kant).

De doos is geschikt voor grotere telefoons zoals de iPhone 8+.

QDOS heeft ook een soortgelijk product dat ook een Qi draadloze oplader is die je telefoon desinfecteert terwijl je je oortelefoons of een ander apparaat draadloos of via een USB-A-poort oplaadt.

Opnieuw gebruikt het een UV-C-lamp die bijna alle bacteriën elimineert (en automatisch uitschakelt als de behuizing wordt geopend). Er zijn twee modi: een snelle reiniging van drie minuten of een intensieve sterilisatie van 10 minuten.

