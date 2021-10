Beste aankomende opvouwbare telefoons 2021: Top flexibele telefoons om naar uit te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Opvouwbare telefoons kwamen in 2019 op het toneel, waardoor de telefoonindustrie veel interessanter werd, na jaren van stagnatie en gelijk uitziende glazen rechthoeken. Het was een kans om te pronken met ontwerpen, avontuurlijker te zijn en iets anders te doen. En het mooiste is: geen enkel bedrijf lanceerde een product precies zoals een ander.

Van een vroege start met Samsung en Huawei, doen nu veel meer fabrikanten mee aan de strijd, waardoor dit segment van de markt veel meer diversiteit krijgt.

Hoewel de kosten voor veel mensen nog steeds onbetaalbaar zijn, zijn dit de apparaten om naar uit te kijken in de nabije toekomst.

Google Pixel opvouwen

Xiaomi flip-telefoon

Samsung Galaxy Fold E

Oppo opvouwbare telefoon

Eer opvouwbaar

Oppo X-concept

LG Oprolbaar concept

TCL Opvouwbare telefoon

TCL oprolbare telefoon

appel

Google toonde voor het eerst interesse in een opvouwbaar Pixel-apparaat in 2019. In 2020 was er een lek dat een paspoortcodenaam onthulde, geïdentificeerd als een opvouwbare telefoon en gericht op een onthulling in het vierde kwartaal van 2021. In de aanloop naar de lancering van de Pixel 6 doken er meer geruchten op dat Google op het punt stond zijn eigen buigzame telefoon te lanceren.

Android heeft de ondersteuning voor grotere en opvouwbare apparaten uitgebreid, terwijl Google naar verluidt een 7,6-inch flexibel AMOLED-paneel van Samsung Display heeft besteld. Het is verre van zeker, maar het toont in ieder geval de basis van wat in de toekomst een opvouwbare Pixel zou kunnen zijn.

Xiaomi maakt sinds het begin praktisch deel uit van het flexibele telefoongesprek en heeft meer dan één prototype laten zien. Van drievoudige apparaten tot telefoons met schermen die zich om het hele lichaam wikkelen. Maar als het ging om het lanceren van een telefoon, volgde het de beproefde route die door Samsung was geplaveid.

De eerste telefoon - de Mi Mix Fold - heeft aan de binnenkant een scherm ter grootte van een tablet dat dichtklapt als een boek, met een kleiner scherm aan de buitenkant. Maar het is ook in verband gebracht met verschillende andere opties voor opvouwbare telefoons.

Een van die geruchten maakt melding van een clamshell-apparaat dat suggereert dat we een flip-telefoon van de populaire Chinese fabrikant zouden kunnen zien.

Het gerucht gaat dat Samsung Display het paneel ervoor levert, maar andere details zijn dun op de grond, maar bronnen in Korea blijven een lancering in 2021 voor een opvouwbaar apparaat van Xiaomi voorstellen.

Samsung Galaxy Fold E

Geruchten over een goedkopere opvouwbare telefoon doen al geruime tijd de ronde, tot begin 2020. Destijds werd een opvouwbare telefoon met een kleiner extern beeldscherm en hardware van mindere kwaliteit gesuggereerd, met het idee om opvouwbare apparaten tegen een meer betaalbare prijs te krijgen adoptie te helpen. Het pad op dit apparaat is nu een beetje koud geworden, maar nadat we de Z Flip 3 hebben gelanceerd voor een veel toegankelijkere prijs dan eerdere inspanningen, hebben we hem misschien niet meer nodig?

Oppo opvouwbare telefoon

Oppo heeft een aantal opvouwbare telefoons laten zien, waaronder een uitklapbaar toestel in 2019 , maar men denkt nu dat Oppo in 2021 een clamshell toestel op de markt zal brengen. Er is nog niet veel gezegd over deze telefoon, behalve dat het gebruik een Samsung Display-paneel dat 7,7-inch meet - wat groot is voor dit type apparaat. Er valt hier niet veel te beleven, maar het bedrijf wil duidelijk graag dit segment van de markt betreden.

Eer

Nu Honor zich heeft losgemaakt van Huawei, heeft het mogelijk meer vrijheid om te doen wat het wil. Dat kan een opvouwbare telefoon zijn.

De afgelopen jaren zijn er aanwijzingen dat Honor ergens aan werkt. Maar wat dat precies is, is niet zeker. Volgens geruchten heeft het een 8-inch intern scherm en een secundair 6,5-inch scherm. Dat zou suggereren dat er zoiets als Huaweis Mate X2 in de maak is. Er is echter weinig anders gezegd, dus het valt nog te bezien of het plan om te lanceren blijft bestaan.

Oppo X-concept

Hoewel het niet strikt een opvouwbare telefoon is, heeft Oppo de Oppo X laten zien, een telefoon met een oprolbaar display, zodat deze kan worden uitgebreid. Dit werd voor het eerst getoond op Inno Day in november 2020, voordat het in 2021 opnieuw werd benadrukt op MWC Shanghai. Hiermee kan een 6,7-inch apparaat worden uitgebreid tot 7,4 inch.

Oprolbare schermen van LG

Hoewel LG zijn mobiele divisie heeft gesloten, kunnen we nog steeds verwachten dat het bedrijf betrokken zal zijn bij het opvouwbare spel door middel van het maken van displays.

Een toestel dat zijn technologie liet zien, was het concept dat LG Rollable onthulde op CES 2021 . Het maakt gebruik van flexibele weergavetechnologie, iets waar LG al een tijdje mee pronkt op zijn tvs. Hier wordt een 6,8-inch display een 7,14-inch display.

Het is ook van plan een display-technologie te lanceren, het Folding Window genaamd, die harder en duurzamer is dan bestaande opvouwbare schermen en niet dezelfde duidelijke vouw zal vertonen. We zullen het waarschijnlijk niet zien op een telefoon van het merk LG, maar het zou heel goed kunnen worden gebruikt op apparaten van andere fabrikanten.

TCL klaptelefoon

TCL heeft een aantal concepten laten zien, waarbij de Dragonhinge veel aandacht kreeg in 2019 toen het voor het eerst werd onthuld. Het moest een intentieverklaring zijn en velen verwachtten dat TCL zou volgen met een soort opvouwbare telefoon, maar 2 jaar later wachten we nog steeds.

Het kwam dicht bij de lancering van een flip-telefoon met de codenaam "Chicago" in 2021, maar het kondigde aan dat het niet zo zou zijn. Samsungs concurrerende benadering van de prijsstelling van de Z Flip 3 dwong de verhuizing waarschijnlijk af. Het project werd voor onbepaalde tijd opgeschort, maar de fabrikant beweert nog steeds dat het van plan is een telefoon te lanceren in de opvouwbare ruimte.

TCL oprolbare telefoon

Een jaar na het pronken met de Dragonhinge demonstreerde TCL het concept van een oprolbare telefoon. Gepresenteerd in 2020, stelde het hetzelfde soort dingen voor als we van LG en Oppo zien. Nogmaals, er is weinig van het concept gekomen en hoewel het er mooi uitziet, lijkt er niet veel beweging te zijn die deze apparaten naar voren duwt.

Apple-concept

Apple zou natuurlijk niets laten glippen over een opvouwbare telefoon en het zou het niet op de markt brengen totdat de hardware was uitgeprobeerd en getest, dus we verwachten dat het nog een paar jaar zal duren voordat er iets gebeurt. In 2019, tijdens het hoogtepunt van de prototypes van vouwtelefoons, meldde Bloomberg echter dat Apple geïnteresseerd was in wat vouwapparaten zouden kunnen bieden. In 2020 hoorden we supply chain-rapporten die duidden op een opvouwbare iPhone uit 2022, hoewel we nog steeds vinden dat het voor Apple iets te vroeg is om zon grote stap te zetten.