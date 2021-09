Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren hebben we een aantal smartphones gedurfde beweringen horen doen over de vernieuwingsfrequentie van hun beeldscherm. Bedrijven als OnePlus, Samsung en Razer hebben allemaal opgeschept over hun supergladde beeldschermen. Zelfs Apple zou het naar de iPhone brengen met de ProMotion-technologie die het al op de iPad Pro heeft.

Of je nu de lancering van een Android-telefoon hebt gezien en een 120Hz-weergavefunctie hebt gezien - of je wilt weten wat Apple heeft gedaan met zijn ProMotion-schermen en niet precies weet wat het is - we zullen je helpen je begrijpt het in deze functie.

Gelukkig is deze vrij eenvoudig te beantwoorden, omdat de terminologie weerspiegelt wat er werkelijk gebeurt op het scherm waar je naar kijkt. Om ervoor te zorgen dat een scherm de illusie wekt dat er een bewegend beeld voor je staat, moet het een bepaald aantal keren worden vernieuwd.

Zoals bij elke video, is wat het je eigenlijk laat zien een reeks stilstaande beelden, maar die achter elkaar worden afgespeeld, heel snel. Een verversingsfrequentie van het scherm is gewoon de snelheid waarmee het wordt vernieuwd om u die volgende foto te laten zien.

Als het bijvoorbeeld een verversingssnelheid van 120 Hz heeft, betekent dit dat het 120 keer per seconde kan verversen.

Het potentieel is dat een hoge verversingssnelheid een groot verschil kan maken voor het algehele gevoel en de waargenomen prestaties van een telefoon.

Als je bijvoorbeeld de OnePlus 6T uit 2019 en de OnePlus 9 Pro uit 2021 zou vergelijken - van een 60Hz-scherm naar 120Hz en met de animaties van de interface die erbij hoort - is er een enorm verschil in beleving.

En dat is hier een belangrijk onderdeel: de inhoud moet worden geoptimaliseerd om overeen te komen met de output van het scherm. Als je animaties in een game of algemene telefooninterface oplopen tot maximaal 30 of 60 frames per seconde, lijkt het alsof er helemaal niet veel verschil is.

In het geval van OnePlus zijn de gebruikersinterface en versie van Android-software verbeterd om overeen te komen met het 120Hz-scherm, waardoor het direct sneller en responsiever lijkt.

We zouden hetzelfde kunnen zeggen over de nieuwste telefoons van Samsung. De apparaten uit de Galaxy S21-serie hebben allemaal 120Hz-schermen en de software is daarvoor geoptimaliseerd.

Apple gebruikt een technologie die het ProMotion noemt op zijn iPad Pro-assortiment en het gerucht gaat dat het deze als volgende naar de iPhone 13-serie zal brengen. Wat dit doet, is de vernieuwingsfrequentie dynamisch aanpassen op basis van de inhoud die op het scherm wordt weergegeven.

Wat dit betekent is dat het tot 120 frames per seconde kan gaan, om dingen als de interface en Apple Pencil echt soepel te laten lijken. Maar als je naar een film kijkt met 24 frames per seconde, daalt de framesnelheid om dat te evenaren, dus het verspilt geen energie.

Samsung heeft ook een vergelijkbare functie genaamd Adaptive frame-rate die de verversingssnelheid van het scherm verlaagt en verhoogt op basis van de inhoud, helemaal tot 10 frames per seconde als je zoiets doet als gewoon een statische pagina lezen, dan het helemaal opvoeren tot 120 frames per seconde, afhankelijk van wat de inhoud nodig heeft.

Zoals altijd met deze dingen, is het niet zo eenvoudig. Er komt meer bij kijken waardoor een smartphone snel en pittig aanvoelt dan alleen de verversingssnelheid.

Je zult nog steeds vertraging en haperingen zien als je een online game speelt en je verbinding wegvalt, of als de telefoon te heet wordt en de prestaties moet aanpassen om de binnenkant koel te houden.

Dat betekent dat een krachtige processor en efficiënt thermisch beheer ook belangrijk zijn. Kortom: het beeldscherm heeft die interne grafische verwerking ook nodig om top te zijn, anders wordt het een schokkerige ervaring.

Dan is er altijd de kans dat je in de eerste plaats niet veel verschil ziet tussen verversingsfrequenties. Van 60 Hz naar 90 Hz, of 90 Hz naar 120 Hz is niet voor iedereen even gemakkelijk waar te nemen met het blote oog.

Als je upgradet van een twee of drie jaar oude telefoon naar een met een 120Hz scherm, dan zie je ongetwijfeld dat de telefoon sneller is, maar zelfs dan kun je dat niet puur op de verversingssnelheid pinnen. Het heeft ook veel te maken met de krachtigere interne hardware en verbeteringen aan nieuwere software. Het gaat niet alleen om het scherm.

Op het moment van schrijven is de snelste verversingssnelheid die op een smartphone wordt gebruikt 144Hz. Dat geeft de smartphone animaties tot 144fps.

Voorbeelden van telefoons met 144Hz-schermen zijn de ROG Phone 3, Lenovo Legion Pro en Nubia Red Magic 5G.

Het korte antwoord is: ja.

Sinds gaming-telefoons een op zichzelf staand marktsegment werden, begonnen mobiele game-ontwikkelaars de graphics van hun titels te verbeteren om het meeste uit deze snellere verversingsfrequenties te halen.

Populaire games zoals Real Racing 3, Temple Run 2, Minecraft Earth, Altos Odyssey en Injustice 2 (en vele andere) hebben allemaal hun animaties versterkt om het maximale uit het beschikbare maximum te halen op de smartphoneschermen met de hoogste verversingssnelheid.

Verwarrend genoeg zie je soms zoiets als 120 Hz of 240 Hz aanraakschermrespons vermeld in marketingmateriaal, advertenties of telefoonspecificatiebladen. Hoewel de meeteenheid hetzelfde is, is het niet hetzelfde dat wordt gemeten.

Dit heeft simpelweg te maken met hoe gevoelig en nauwkeurig het aanraakgevoelige deel van het touchscreen is en betekent meestal alleen dat de telefoon snel en nauwkeurig reageert op gebaren of invoer van uw vingers of een stylus op het scherm.

Het is dus heel goed mogelijk om bijvoorbeeld een 120Hz-scherm te hebben dat is uitgerust met 240Hz aanraakrespons. Die specifieke combinatie zou je een super responsief en snel scherm geven.