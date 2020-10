Amazon Prime Day-telefoonaanbiedingen: Samsung, OnePlus en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day 2020 loopt van 13 tot 14 oktober, exclusief voor Prime-leden en biedt een scala aan deals. Amazon heeft de prijzen verlaagd van een aantal handsets van topfabrikanten. Als u op een nieuwe sim-vrije telefoon wilt besparen, dan is Prime Day wellicht het moment om te kopen.

We zullen de beste deals voor Prime Day in de VS en Prime Day in het VK samenvatten in onze speciale artikelen, maar hier zijn we alleen geïnteresseerd in telefoons.

Hier zijn enkele van de nieuwste deals:

• Samsung Galaxy S10, bespaar £ 600, nu £ 499 (was £ 1099): de 5G-versie met 256 GB opslag - een grote telefoon met een grote korting.

• Samsung Galaxy Note 10 Lite, bespaar £ 160, nu £ 369 (was £ 529) : de Galaxy Note 10 Lite is een goedkopere manier om naar de Note-ervaring te gaan.

• Samsung Galaxy S10, bespaar £ 100,60, nu £ 469 (was £ 569) : de vlaggenschiptelefoon uit 2019 biedt veel kracht en een geweldig scherm in een compact pakket.

• Samsung Galaxy S20, bespaar £ 150, nu £ 649 (was £ 799) : Samsungs nieuwste vlaggenschiptelefoon biedt een geweldige camera, veel kracht en een ontwerp dat indruk maakt.

• Samsung Galaxy A51 5G, bespaar £ 65, nu £ 364 (was £ 429) : uit de middenklasse van Samsung komt een capabele handset met connectiviteit van de volgende generatie.

• OnePlus 8, bespaar £ 226, nu £ 473 (was £ 699) : het 2020-model van OnePlus in een compacter frame, met 5G en een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz.

• OnePlus 8 Pro, bespaar £ 150, nu £ 749 (was £ 899) : het meer geavanceerde model heeft een groter scherm maar hetzelfde 5G-vermogen, met een 120Hz-scherm.

• OnePlus 7T, bespaar £ 154, nu £ 395 (was £ 549): het is een jaar ouder, maar het is nog steeds een geweldige telefoon, met veel kracht en een soepel scherm.

• Xiaomi Mi 10, bespaar £ 140, nu £ 559 (was £ 699) : de Xiaomi Mi 10 is krachtig en betaalbaar met een geweldige camera.

• Xiaomi Mi 10 Lite, bespaar £ 90, nu £ 259 (was £ 349) : de Mi 10 Lite is een zeer betaalbare 5G-telefoon, die een geweldige waar voor je geld biedt.

• Redmi Note 9 Pro, bespaar £ 54, nu £ 215 (was £ 269) : de Redmi Note 9 Pro biedt een geweldig mid-range apparaat met een goed scherm en een hoogwaardige build.

• Oppo Find X2 Pro, bespaar £ 220, nu £ 879 (was £ 1099) : een van de beste handsets van het jaar, de Find X2 Pro is een kwaliteitsapparaat.

• Oppo Find X2 Lite, bespaar £ 100, nu £ 299 (was £ 399): het is nog steeds een 5G-handset, maar schuift in het capabele middenbereik.

• Sony Xperia 1 II, bespaar £ 574,76, nu £ 1099 (was £ 1673,76) : het vlaggenschip van Sony met een 4K-scherm. Bekijk hier deze aanbieding.

• Sony Xperia 5, bespaar £ 199,01, nu £ 499,99 (was £ 699) : Sonys compacte vlaggenschip uit 2019, met kracht in een kleiner pakket. Bekijk deze deal hier.

• Samsung Galaxy S10, bespaar $ 175, nu £ 574,99 (was $ 749,99): Samsungs flagshp 2019-telefoon met een 6,1-inch display.

• Samsung Galaxy Note 20 Ultra, bespaar $ 250, nu $ 1199,99 (was $ 1449,99) : de Galaxy Note 20 Ultra is het toppunt van de Note-ervaring.

• Samsung Galaxy S20 + 5G, bespaar $ 300, nu $ 899,99 (was $ 1199,99) : Samsungs nieuwste vlaggenschiptelefoon biedt een geweldige camera, veel kracht en een ontwerp dat indruk maakt.

• Samsung Galaxy A71 5G, bespaar $ 180, nu $ 419,99 (was $ 599,99) : uit de middenklasse van Samsung komt een capabele handset met connectiviteit van de volgende generatie.

• Google PIxel 4, bespaar $ 350, nu $ 449 (was $ 799) : de compacte Pixel 4 biedt u de kracht van het vlaggenschip en de beste Android-ervaring.

• Google PIxel 4 XL, bespaar $ 350, nu $ 549 (was $ 899) : de Pixel 4 XL biedt een grotere schermervaring en een geweldige camera.

Geschreven door Chris Hall.