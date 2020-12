Roamingkosten na Brexit: wat gebeurt er met gratis roaming?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het VK heeft de EU verlaten en bevond zich tot en met 2020 in een overgangsperiode, volgens de EU-regels. het interessante is dus wat er zal gebeuren vanaf 1 januari 2021, wanneer het VK niet langer onder de EU-regels valt.

Het voortzetten van gratis roamen na die datum heeft twee aspecten - ten eerste het juridische perspectief vanuit de overheid en ten tweede het perspectief van de netwerken zelf - met andere woorden, zijn ze daadwerkelijk van plan roamingtarieven in te voeren?

Laten we dus eerst kijken wat er aan de hand is vanuit juridisch oogpunt en vervolgens kijken wat elk netwerk te zeggen heeft over de mogelijke impact.

Tijdens de overgangsperiode zal de status-quo voortduren, dus in een ander EU-land (inclusief de EER-landen Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) kunt u bellen, smsen en gegevens gebruiken tegen dezelfde kosten als wanneer u in de UK. Vanaf 1 januari 2021 verandert dit standpunt, maar een deel van de wettelijke bescherming van de EU blijft van kracht.

Momenteel hebben mobiele operators in de EU het mandaat om een financiële limiet toe te passen voor dataroaminggebruik van € 50 euro - dit is £ 45 in het VK. Dit blijft gelden vanaf 1 januari 2021 voor het VK, dus daar verandert niets. Operators zijn ook verplicht om een waarschuwing te sturen zodra u 80 procent en 100 procent van uw eigen dataroaminglimiet heeft bereikt - waar ter wereld u zich ook bevindt.

De regering heeft wetgeving opgesteld om de EU-roamingverordening "in de Britse wetgeving te houden" die ervoor zorgt dat netwerken hun klanten moeten helpen om onbedoelde roaming te voorkomen. Dit zal een belangrijk probleem zijn in Noord-Ierland, waar het uiteraard gemakkelijk is om te roamen op een netwerk van de Ierse Republiek als roaming is ingeschakeld.

Het kan echter ook een probleem zijn op andere gebieden - voordat roaming in de hele EU werd gestandaardiseerd, waren er talloze verhalen over mensen die per ongeluk op Franse netwerken roamen aan de zuidkust van Engeland, met name in Kent.

De zekerheid van zogenaamd ‘zonder toeslag’ - of gratis roamen - komt te vervallen volgens de regering : ‘De garantie van gratis roamen met mobiele telefoons in de hele EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen komt te vervallen. Neem contact op met uw telefoonoperator om lees meer over eventuele roamingkosten die u in rekening kunt brengen. "

De "handelsovereenkomst" die is overeengekomen - maar nog moet worden geratificeerd - zet de eerdere regeling met de EU niet voort. Dat betekent dat mensen in het VK mogelijk roamingkosten moeten betalen als hun netwerk of tarief hiervoor kosten in rekening brengt.

In grote lijnen is er een gemeenschappelijk thema, namelijk dat ze momenteel geen plannen hebben om het aanbod te veranderen.

Het sleutelwoord daar is echter "momenteel". Na 1 januari 2021 kunnen netwerken roamingkosten in rekening brengen als ze dat nodig achten. Hierbij spelen een aantal factoren een rol, bijvoorbeeld de deals die Britse netwerken hebben met netwerken in de EU, voorkeurspartnerschappen voor roaming, enzovoort. Deze posities zullen waarschijnlijk veranderen en we zullen updaten om veranderingen weer te geven wanneer ze zich voordoen.

We hebben hieronder opmerkingen van alle belangrijke Britse netwerken vermeld:

"Onze klanten genieten van inclusieve roaming in Europa en daarbuiten, en we hebben geen plannen om dit te veranderen op basis van de uitkomst van de Brexit. Onze klanten die naar de EU reizen, zullen dus blijven profiteren van inclusieve roaming."

"We zijn vastbesloten om onze leden geweldige connectiviteit en waarde te bieden wanneer ze naar het buitenland reizen. We hebben momenteel geen plannen om onze roamingdiensten in heel Europa te wijzigen."

"We zijn vastbesloten om onze klanten geweldige connectiviteit en waarde te bieden wanneer ze naar het buitenland reizen. We hebben momenteel geen plannen om onze roamingdiensten in heel Europa te wijzigen. We zullen nauw samenwerken met de overheid en andere Europese operators om de huidige regelingen zodat onze klanten kunnen blijven genieten van gratis roaming in de EU. "

"Sky Mobile-klanten kunnen vanaf 1 januari 2021 hun dataplannen blijven gebruiken zoals ze dat nu doen, in meer dan 30 Europese bestemmingen zonder extra kosten."

"Er zijn geen plannen om gratis roaming in Europa voor onze klanten te veranderen, maar we volgen de situatie op de voet en zullen de klanten uiteraard informeren als er wijzigingen zullen worden aangebracht."

"Three is de wereldleider op het gebied van internationale roaming en biedt zijn klanten nu roaming zonder extra kosten op meer dan 70 bestemmingen, waaronder Brazilië, Singapore, de VS en Australië. We streven ernaar buitensporige roamingkosten uit de wereld te helpen en zullen dit geweldige klantvoordeel behouden. ongeacht de brexit-onderhandelingen, waardoor onze klanten hun gebruikelijke vergoedingen kunnen blijven gebruiken wanneer ze binnen de EU reizen. "

"Net als alle andere bedrijven volgen we de voortgang van de Brexit-onderhandelingen op de voet. Als er na de Brexit wijzigingen worden aangebracht in ons roamingbeleid, zullen we onze klanten hiervan op voorhand op de hoogte stellen."

"Het is te vroeg om de gevolgen van Brexit voor roamingregulering te beoordelen, maar we verwachten wel dat de concurrentie een goede waarde voor klanten zal blijven genereren."

Merk op dat een aantal bronnen beweren dat Vodafone na de Brexit zeker vast zal houden aan free-roaming. Als reactie hierop heeft het netwerk Pocket-lint verteld dat het zich aan zijn bovenstaande verklaring houdt.

