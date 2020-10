Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Herinner je je de dagen dat sms-berichten en Snake op je Nokia 3310 twee van de meest opwindende dingen waren die een telefoon aankon? Wij ook. Spoel 15 jaar vooruit en we hebben ingebouwde vingerafdrukscanners , beeldschermen zonder rand, cameras aan de voorkant met perforaties en een geheel nieuwe kijk op slider- en flip-telefoons.

Flip-telefoons waren ooit slanke, compacte en scharnierende apparaten. Nu zijn flip-telefoons veranderd in opvouwbare telefoons met echte buigbare schermen. Dat brengt echter het potentieel met zich mee voor enorme prijskaartjes om een stukje van de magie te bemachtigen.

Dit zijn de apparaten die de trend van opvouwbare smartphones leiden.

Clamshell opvouwbaar ontwerp

6,7-inch scherm

256 GB opslag

De Samsung Galaxy Z Flip en Galaxy Z Flip 5G verschillen van de Galaxy Fold en Galaxy Z Fold 2 van het bedrijf, maar vouwen in het midden, net als een Samsung-versie van de Moto Razr.

De Z Flip wordt aangedreven door Qualcomms Snapdragon 855+ en biedt LTE-connectiviteit, terwijl de Z Flip 5G wordt aangedreven door de Snapdragon 865+ en 5G-connectiviteit biedt. Beide zijn onmiskenbaar premium in hun ontwerp, bieden 256 GB opslag en 8 GB RAM.

Het scharnier op zowel de Z Flip als de Z Flip 5G zou goed zijn voor meer dan 200.000 vouwen en je kunt het scharnier in verschillende hoeken openen, waarbij de inhoud wordt aangepast aan het apparaat. Het is ongeveer 9 cm bij 7 cm opgevouwen.

6,2 inch intern opvouwbaar scherm, 2,7 inch extern scherm

Opvouwbaar clamshell-ontwerp met gepatenteerd scharniermechanisme

Vingerafdrukscanner aan de achterkant

Gevouwen dikte minder dan 16 mm

Motorola, eigendom van Lenovo, veranderde letterlijk zijn 15 jaar oude iconische Razr-klaptelefoon in een opvouwbare telefoon, waarbij het numerieke toetsenbord werd verwisseld voor een flexibel OLED-scherm dat in een bijna vierkant kan worden opgevouwen wanneer je de telefoon sluit, met een tweede Quick View-scherm aan de voorkant.

Het originele apparaat werd in november 2019 onthuld, maar het bedrijf heeft sindsdien een model van de tweede generatie uitgebracht in de Razr 5G. De Razr 5G heeft een constructie van glas en roestvrij staal, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en is opgevouwen ongeveer 16 mm dik. Het hoofdscherm is 6,2 inch, gemaakt van Plastic OLED zodat het kan worden opgevouwen, terwijl het tweede scherm aan de voorkant een vast 2,7 inch paneel is om naar notificaties te kijken.

Onder de motorkap vind je een Qualcomm Snapdragon 765-processor, gekoppeld aan 8 GB RAM, 256 GB opslag en een 2800 mAh-batterij. Er is een 48 megapixel camera die omklapt als selfie- en hoofdcamera en er is een 20 megapixel interne camera.

Buitenscherm: 6,2 inch, 2260 x 816 pixels, AMOLED, 60 Hz

Binnenscherm: 7,6-inch, 2208 x 1768 pixels, AMOLED, 120 Hz

Qualcomm SD865 +, 12 GB RAM, 512 GB opslag

4500 mAh batterijcapaciteit

De originele Samsung Galaxy Fold werd officieel gemaakt in februari 2019, na jaren van geruchten. Het is sindsdien opgevolgd door de Galaxy Z Fold 2 die naast de Note 20-reeks verscheen .

Net als het origineel heeft de Z Fold 2 een verticaal scharnier, maar het is opnieuw ontworpen zodat het net als de Galaxy Z Flip en Flip 5G verschillende kijkhoeken mogelijk maakt. Er is ook een groter 6,2-inch scherm aan de voorkant, terwijl de Fold 2 zich ontvouwt tot een 7,6-inch tablet zoals het originele model.

De Galaxy Z Fold 2 heeft de Qualcomm Snapdragon 865+ chipset onder de motorkap, 12GB RAM en 256GB opslag. Er zijn vijf cameras om ervoor te zorgen dat elke hoek wordt gedekt, terwijl de software multi-tasking met drie apps mogelijk maakt wanneer deze is geopend op het grotere scherm.

6,6-inch voorscherm, uit te klappen tot 8-inch OLED-tablet

4.500 mAh-batterij met snel opladen van 55 W.

Kirin 990-chipset en 5G-modem

Leica quad-camera

Huawei stal de show op het Mobile World Congress 2019 en onthulde zijn kijk op een opvouwbare telefoon in de Mate X. Het heeft sindsdien een tweede generatie model van het apparaat uitgebracht in de Mate Xs.

De Xs heeft zijn scherm aan de buitenkant - gepresenteerd als een 6,6-inch hoofdscherm en een langwerpig 6,38-inch scherm aan de achterkant. Uitgevouwen zijn de twee aanwezig als een 8-inch tabletvorm.

De Mate Xs biedt dezelfde cameraspecificaties, hetzelfde ontwerp en dezelfde weergave als de originele Mate X, maar heeft een nieuw ontworpen scharnier, de recentere Kirin 990-chipset, een iets hoger prijskaartje en geen Google-services.

7,8-inch scherm kan in twee worden opgevouwen

Qualcomm SD865

4500 mAh batterij

Royole versloeg iedereen en kondigde de eerste commercieel verkrijgbare smartphone met een flexibel display terug aan op CES 2019 in de FlexPai. Het heeft nu het model van de tweede generatie uitgebracht in de FlexPai 2.

De FlexPai 2 is gemaakt van materialen zoals vloeibaar metaal en een aluminium titanium legering. Het heeft een vernieuwd scharnier en het scherm - dat verticaal kan worden opgevouwen zoals de Galaxy Z Fold 2 - zou 1,8 miljoen keer kunnen worden opgevouwen.

Net als de originele FlexPai verandert de FlexPai 2 van een 7,8-inch tablet in een smartphone door hem dubbel te vouwen. Het heeft alle kracht van een typische vlaggenschip-smartphone met de Qualcomm Snapdragon 865 onder de motorkap, in combinatie met een 4500 mAh-batterij en een viervoudige camera aan de achterzijde.

Geen opvouwbare telefoon

Accessoire met twee schermen

6,8 inch hoofdscherm, 6,8 inch tweede scherm, 2,8 inch extern beeldscherm

De LG Velvet is geen opvouwbaar apparaat, maar heeft een behuizing met twee schermen die naast het 6,8-inch hoofdscherm een tweede 6,8-inch scherm biedt, evenals een ander 2,8-inch extern scherm.

De Velvet-hoes voegt volume toe, waardoor het apparaat wordt uitgebreid tot een laptop met een dikte van 14,4 mm en meer dan 70 procent aan het gewicht van de telefoon wordt toegevoegd, waardoor het een flinke 309 g bedraagt. Het is ook niet zo geavanceerd als de echte opvouwbare telefoons, maar het is toch een interessante optie.

