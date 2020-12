Wat is RCS-berichten? De nieuwe Android-sms-service uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel er veel pogingen van Google zijn geweest om er een te lanceren, is er één ding dat Android altijd heeft gemist: een echte messaging-concurrent van Apples iMessage. Dat zou allemaal kunnen veranderen nu Google begint aan een grootschalige uitrol van het RCS-berichtenplatform (rich communicatiediensten), waarbij een reeks nieuwe functies wordt toegevoegd aan berichten op Android.

Maar wat is RCS precies, welke features heeft het en op welke apparaten is het beschikbaar? Lees verder om de antwoorden op al deze vragen en meer te vinden.

Rich communicatiediensten is een protocol tussen zowel mobiele operators als telefoons. Het algemene doel van RCS is dat het uiteindelijk de sms- en mms-berichten vervangt, de formaten die we allemaal kennen en die al jaren bestaan.

RCS werd voor het eerst opgericht in 2007 en werd in 2008 overgenomen door de GSM Association (GSMA), de brancheorganisatie die mobiele operators wereldwijd vertegenwoordigt. In 2016 kwam de GSMA een universeel profiel overeen - een reeks standaarden die alle mobiele operators kunnen telefoonfabrikanten en softwareleveranciers helpen bij de implementatie van RCS op apparaten.

RCS-messaging lijkt veel op WhatsApp, waar livechat kan plaatsvinden, inclusief multi-media-ondersteuning, waarbij alles via het datanetwerk wordt afgehandeld.

Het wordt gezien als een rivaal van Apples iMessage-service, hoewel er enkele subtiele verschillen zijn tussen hoe deze services werken.

RCS wordt al een aantal jaren breed ondersteund door mobiele telefoonnetwerken, software en devices. Het wordt ondersteund door de stock Google Messages-app die beschikbaar is op Android. Het probleem in het verleden was dat mobiele telefoonnetwerken de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning kregen en maar weinigen daarop zijn overgestapt. Daar zijn waarschijnlijk een aantal redenen voor: het laten vallen van sms- of mms-tarieven en het werken aan netwerkoverschrijdende functies heeft RCS waarschijnlijk als een lage prioriteit beschouwd.

In juni 2019 nam Google echter de touwtjes weer in handen . Hierdoor wordt RCS-berichten ondersteund op Android-apparaten en worden de servers van Google gebruikt in plaats van de servers van het mobiele telefoonnetwerk. Google heeft echter gezegd dat als een netwerk RCS ondersteunt, zijn eigen servers kunnen worden gebruikt voor de overdracht van berichten.

Dat bracht het systeem van de grond en bracht een nieuw berichtenplatform naar Android-gebruikers, maar Google richtte zich aanvankelijk alleen op Frankrijk en het VK. In het VK ging de service voor sommige gebruikers op 28 juni 2019 live; in december 2019 vond een bredere uitrol plaats in de VS.

In de VS kwamen de grote Amerikaanse providers - Verizon, AT&T, Sprint en T-Mobile - een cross-carrier-oplossing voor RCS overeen in een programma genaamd CCMI - Cross-Carrier Messaging Initiative en we bevinden ons nu in een positie waarin RCS wereldwijd beschikbaar is en interoperabel, met uitzondering van Rusland en China.

Het grootste voordeel van RCS Messaging ten opzichte van sms - en de reden waarom het in de eerste plaats is geïmplementeerd - is dat het gebruikers in staat stelt om uitgebreide, geverifieerde berichten te verzenden. Dit betekent dat berichten meer informatie kunnen bevatten, zodat gebruikers dingen zoals fotos, videos en audioberichten naar elkaar kunnen verzenden.

Ze kunnen rechtstreeks vanuit de berichten-app videogesprekken met elkaar voeren in plaats van afhankelijk te zijn van software van derden. Groepsberichten zijn mogelijk, en kleine dingen zoals leesbevestigingen en indicatoren om aan te geven dat andere gebruikers een bericht typen, worden ook opgenomen. RCS-berichten maken ook een einde aan de limiet van 160 tekens die momenteel in sms-berichten wordt aangetroffen.

Bedrijven zullen RCS Messaging kunnen gebruiken om zaken als instapkaarten voor luchtvaartmaatschappijen, berichtgeving over pakketbezorging en waarschuwingen voor creditcardfraude te verzenden.

Het zijn functies die Apple iMessage, WhatsApp en Facebook Messenger al een tijdje aanbieden, maar Android-telefoons hebben het in een standaard berichtentoepassing niet gedaan. Voor velen zal het belangrijk zijn om één app te hebben om alles af te handelen - en of de nieuwe CCMI in de VS mensen gewoon de Google-app laat gebruiken, valt nog te bezien.

RCS-berichten zijn afhankelijk van gegevens om tussen gebruikers te worden verzonden, en daarom worden berichten verzonden met client-naar-server-codering. Het protocol moet ook voorkomen dat spamberichten uw apparaat bereiken, aangezien een bedrijf een merkverificatieproces moet doorlopen om een bericht via RCS te kunnen verzenden. RCS-berichten die van bedrijven worden ontvangen, hebben de naam van het bedrijf in de afzenderinfo, in plaats van alleen een mobiel telefoonnummer - dus het bevindt zich in een betere positie dan sms.

Na de ontdekking van code met betrekking tot end-to-end-codering in een nog niet uitgebrachte versie van Google Messages , was het duidelijk dat Google van plan was om deze stap te zetten en het ging in november 2020 in bèta. In wezen bevinden we ons in de laatste fase en Binnenkort zou iedereen toegang moeten hebben tot end-to-end encryptie in Google Messages bij gebruik van RCS - wat een grote stap voorwaarts zal zijn voor de privacy van gebruikers.

Veel bedrijven, waaronder operators, fabrikanten en softwareleveranciers, hebben hun steun toegezegd voor RCS Messaging, maar verreweg de grootste supporter is Google.

De technologiegigant heeft de afgelopen jaren geprobeerd de acceptatie van RCS-berichten te vergroten, omdat het dit in alle Android-telefoons wil implementeren. Google rolt de nieuwe functies van RCS uit als "chat" en maakt deel uit van de bestaande Android Berichten-app, naast sms en mms.

Hoewel de app op Android-telefoons nu wijdverspreid is - je kunt hem downloaden van Google Play - hangt de snelheid van acceptatie en succes van RCS-berichten af van de mobiele operators. Momenteel zijn er variaties op het RCS-protocol, dus telefoons die op sommige netwerken RCS gebruiken, worden nergens anders ondersteund. Het zijn deze interoperabiliteitsproblemen die het Universal Profile van de GSM Association wil elimineren en iets dat Google heeft aangepakt.

Als u een RCS-bericht stuurt naar iemand wiens telefoon of mobiele netwerk dit niet ondersteunt, wordt het als een gewoon sms-bericht verzonden, maar er wordt hard gewerkt om dat op te lossen. Google en Samsung hebben bijvoorbeeld samengewerkt om ervoor te zorgen dat de respectieve RCS-apps samenwerken via Android Messages en Samsung Messages.

Er zijn momenteel 60 voorstanders van RCS Messaging, onderverdeeld in 47 mobiele operators, 11 OEMs en 2 OS-providers. Een grote omissie is Apple, en of Apple gaat samenwerken met RCS blijft een onbekende. Momenteel keert de communicatie tussen iPhone- en Andorid-apparaten terug naar sms als je geen aparte app gebruikt, zoals WhatsApp. Met toenemende cohesie en privacy in de rest van de smartphonewereld, zou Apple kunnen zien dat het in de minderheid is en dat de argumenten om RCS niet te ondersteunen, kunnen verbleken.

Geavanceerde informatieservice

América Móvil

AT&T Mobiliteit

Axiata

Beeline

Bell Mobiliteit

Bharti Airtel

China mobiel

China Telecom

China Unicom

Claro Americas # Brazilië

Claro Colombia

Deutsche Telekom

Etisalat

Globe telecom

Indosat Oooredoo

Jio

KPN

M1 Limited

MegaFon

Millicom

MTN Group

MTS

Optus

Oranje SA

Telecom Argentinië

Telecom Argentinië # Persoonlijk

Speel

Rogers Communications

Singtel

Slimme communicatie

Sprint Corporation

StarHub

Telcel

Tele2

Telefónica

Telenor

Telia Copany

Telkomsel

Telstra

Telus

TIM

T-Mobile VS.

Turkcell

Verizon Communications

Veon

Vodafone

Alcatel

Asus

Algemeen mobiel

Huawei

HTC

Intex Technologies

Lava International

LG Electronics

Motorola

Samsung

ZTE

Google

Microsoft

Ten eerste moet u de Google Berichten-app gebruiken en ervoor zorgen dat dit de standaard berichten-app is (terwijl andere apps dit ondersteunen, betekent de aanpak van Google dat u een eigen app moet gebruiken).

Open de app en klik op het menu in de rechterbovenhoek.

Selecteer instellingen

Selecteer Chatfuncties

Chatfuncties zullen u vertellen of u ondersteuning heeft of niet, en of deze is ingeschakeld

RCS is iets waarvoor u zich moet aanmelden en wanneer het beschikbaar komt via Google of uw provider, ontvangt u een melding waarin u wordt gevraagd om u aan te melden. U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Google. In recentere tijden wordt aan mensen die zich aanmelden bij een nieuwe telefoon of die de Berichten-app openen, gevraagd of ze geavanceerdere berichten met chatfuncties willen.

Eventuele kosten maken deel uit van uw dataplan.

Apple is opvallend afwezig op de lijst met OEMs die RCS ondersteunen. De techgigant van Cupertino heeft niet gezegd of het het protocol uiteindelijk zal ondersteunen of niet, maar voorlopig is het niet bereid het over te nemen.

Als Apple RCS niet toepast, zullen veel smartphonegebruikers waarschijnlijk nog steeds vertrouwen op apps zoals WhatsApp en Facebook Messenger om vrienden en familie berichten te sturen tussen Android en iOS, zodat ze fotos, videos en andere rijke informatie kunnen verzenden.

Welk effect dit zal hebben op het succes van RCS valt nog te bezien - hoewel Apple uiteindelijk al iMessage aan zijn gebruikers aanbiedt, zal het misschien nooit de noodzaak zien om rich messaging uit te breiden om te communiceren met gebruikers van andere platforms.

Geschreven door Chris Hall.