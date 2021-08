Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - IFA Berlijn is een van de belangrijkste plekken op de kalender voor productlanceringen en het had een grote verandering in 2020, verschoven naar een alleen-uitnodigend evenement op kleinere schaal, ondersteund met een sterke virtuele aanwezigheid voor velen die zich hebben aangemeld. IFA 2021 is officieel afgelast, maar een aantal merken lanceert nog wel toestellen op het moment dat IFA 2021 zou hebben plaatsgevonden.

IFA, of Internationale Funkausstellung, is Europas grootste techshow. Het wordt de eerste dagen van september in Berlijn gehouden en het is de plek waar grote merken als Samsung, LG, Sony en Philips vaak de nieuwste consumentenapparaten en -toestellen presenteren.

De show begon in 1924 als een radioconventie. In tegenstelling tot veel van dergelijke shows, is IFA open voor het publiek, wat betekent dat iedereen zich kan vergapen aan de nieuwste en beste technologie. In 2021 is de verwachting dat er een volledige terugkeer zal zijn naar de zalen van Messe Berlin.

3-7 september 2021 Geannuleerd

Messe Berlin en de GFU hebben gezamenlijk aangekondigd dat IFA 2021 niet als fysiek evenement zal plaatsvinden. Na een klein evenement in 2020 hebben de organisatoren besloten dat er te veel onzekerheid is om het fysieke evenement in 2021 door te laten gaan.

"We hebben deze beslissing niet lichtvaardig genomen. IFA Berlin is misschien wel het belangrijkste evenement van het jaar voor zowel merken als retailers", zegt Martin Ecknig, de CEO van Messe Berlin.

"IFA Berlin verbindt onze branche met vakbezoekers, media en echte consumenten als geen ander evenement. De gezondheid en veiligheid van iedereen moet echter absoluut voorop staan. De inspanningen om deze pandemie in te dammen - van de uitrol van vaccinatieprogrammas tot de hervatting van het internationale reizen - verliep niet in het tempo waarop we hadden gehoopt. Gezien deze ontwikkelingen was deze moeilijke en teleurstellende beslissing onvermijdelijk."

Dat betekent dat je je agendas kunt wissen, maar bladert naar 2022, met het evenement bevestigd voor 2-6 september 2022.

Hoewel IFA 2021 technisch gezien niet plaatsvindt, is dit voor veel merken een belangrijk lanceervenster om producten voor Kerstmis op de markt te krijgen. Sommige merken organiseren nog steeds evenementen die ze "IFA" noemen, ook al vindt de conferentie niet plaats.

Om deze evenementen bij te houden en de tijdlijn richting 2022 te laten lopen, is hier een overzicht van de lanceringen die we verwachten en producten die zijn verschenen, in het IFA-lanceringsvenster.

2 september 2021, Creëer het Ongecreëerde

Asus heeft een evenement gepland voor 2 september met de titel Create the Uncreated . Naar verwachting zal het bedrijf een reeks bijgewerkte laptops lanceren die gericht zijn op creatievelingen, waaronder nieuwe ProArt-modellen.

Bose heeft de QC45 aangekondigd . Na de afgelopen jaren van richting te zijn veranderd met de Noise Cancelling Headphones 700, is hij nu terug met zijn enorm populaire QuietComfort-model en een nieuwe versie - die er in wezen hetzelfde uitziet als de vorige generatie. Het nieuwe model belooft betere ruisonderdrukking, betere stemisolatie en aanbod van omgevingsgeluid.

Jabra heeft een vernieuwing aangekondigd van zijn echte draadloze hoofdtelefoons , inclusief een nieuw vlaggenschipaanbod, de Jabra Elite 7 Pro. De nieuwe generatie hoofdtelefoons is compacter en belooft ook betere spraakisolatie voor kristalheldere gesprekken. Voor de meer sportievelingen is er de Elite 7 Active met een ShakeGrip-coating om ervoor te zorgen dat ze goed in uw oor blijven zitten, terwijl het budgetaanbod - de Elite 3 - Jabra in een nieuwe, meer betaalbare categorie hoofdtelefoons brengt - en dat zou kunnen blijken te zijn echt populair zijn.

8 september 2021, Lenovo Tech World

Lenovo heeft vaak veel om mee te pronken, waaronder Moto-telefoons en Lenovo-hardware - en IFA is meestal een belangrijke technische locatie. Lenovo organiseert op 8 september Lenovo Tech World, waar we veel meer verwachten over de plannen van het bedrijf.

Signify heeft een nieuwe Philips A-serie LED-lamp aangekondigd, die tot 50 jaar mee kan gaan. Het is energiezuiniger en gaat langer mee, dus dat zou beter voor het milieu moeten zijn.

We verwachten ook dat er een uitbreiding van het Hue-systeem wordt aangekondigd.

Philips, of beter gezegd TP Vision, heeft vaak een reeks producten aan te kondigen op IFA. In plaats daarvan livestreamde het bedrijf de lancering van verschillende nieuwe producten, waaronder nieuwe vlaggenschip OLED-televisies . De Philips OLED+ 986 en 936 bieden vierzijdig Ambilight, HDR10+ Adaptive en een aangepaste P5 AI-beeldverwerkingsengine die in het 4K-scherm wordt aangestuurd. De 986 heeft een Bowers & Wilkins-soundbar als onderdeel van het pakket, terwijl de 936 dat niet heeft.

Samsung Galaxy Z Fold 3 getest, Gamescom en meer - Pocket-lint Podcast 118 Door Rik Henderson · 31 August 2021

Philips kondigde ook de Fidelio T1 TWS-hoofdtelefoon aan , een nieuwe echte draadloze set die verbeterde geluidsprestaties belooft.