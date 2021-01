Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BlackBerry werd geboren op 19 januari 1999, met de release van de BlackBerry 850. In de jaren die volgden, ontplofte het merk en bood het iets dat al zijn concurrenten niet konden aanraken: e-mails onderweg.

Zelfs als u zelf geen BlackBerry had, kunt u met uw laagste dollar wedden dat u iemand kende die dat wel deed, of dat u er op zijn minst regelmatig een in de handen van iemand anders zou zien. Dat fysieke QWERTY-toetsenbord met zijn tik, tik, tik was in elk treinwagon en in elk vliegtuig te horen. Het ging echter niet alleen om onderweg e-mailen. U had ook BBM - BlackBerrys Instant Messenger-service.

Het zou nu allemaal over WhatsApp kunnen gaan, maar BBM had jaren geleden de bonnetjes van ezel gelezen. Het was nog een andere unieke reden om een BlackBerry te kopen, die aantrekkelijk was voor een hele reeks mensen, niet alleen voor mensen in een pak. Helaas zijn die dagen voorbij en hoewel BlackBerry nog steeds gebruikers heeft, heeft het zijn mojo verloren.

In 2016 kondigde BlackBerry aan dat het niet langer zelf toestellen zou maken, waarbij TCL de licentie op zich zou nemen. In 2020 eindigde de licentie van TCL alleen om onmiddellijk daarna te worden opgepikt door een onbekende entiteit, Onward Mobility. In 2021 zal Onward Mobility samenwerken met de fabrikant , FIH Mobile, om de eerste 5G BlackBerry met Android te lanceren. Kijk tot die tijd graag terug op enkele van de modellen uit vervlogen tijden.

Hier is een niet-uitputtende lijst van BlackBerry-apparaten, van de oorsprong tot de laatste.

BlackBerry 850

Dit was het eerste handheld-apparaat van BlackBerry en viel in de categorie tweeweg-pager, samen met een paar andere, waaronder de 857, 900, 950, 957 en 962.

De BlackBerry 850 werd in 1999 aangekondigd met een schermresolutie van 132 x 65 pixels, een duimtoetsenbord en een duimwiel om te scrollen.

BlackBerry 5810

De Blackberry 5810 was een van de vroege op Java gebaseerde apparaten die een ingebouwde mobiele telefoon bood, zelfs als een headset nodig was. Het werd gelanceerd in 2002 en was meer gericht op bedrijven dan op consumenten.

De 5810 draaide op een 2G-netwerk en had een monochroom scherm van 160 x 160 pixels. Er waren ook de 5790 en 5820 in de 5000-serie.

BlackBerry 6710

De BlackBerry 6710 was een van de 6000-serie, ook aangekondigd in 2002. Het was een van de eersten die een geïntegreerde telefoon aanbood en had een groot monochroom scherm met 160 x 160 pixels.

Er waren ook de 6720 en 6750 in deze serie, die allemaal in 2002 werden gelanceerd.

BlackBerry 6210

De BlackBerry 6210 kwam in 2003 op de markt, samen met de 6220, 6230 en 6280. Ook deze hadden een geïntegreerde telefoon, maar ze boden een medium monochroom scherm in plaats van groot zoals de modellen die in 2002 werden gelanceerd.

Hun resoluties waren 160 x 100. Er was ook een 6510-model met een geïntegreerde telefoon en een geïntegreerde bidirectionele radio. Navigatie gebeurde via het duimwiel aan de zijkant en deze BBs waren een normaal verschijnsel, aangezien e-mail echt de straat op ging.

BlackBerry 7290

De BlackBerry 7290 was een van de 7000-series, waarvan sommige in 2003 werden uitgebracht, en nog een paar in 2004. Het waren de eerste kleurmodellen die het zwart-witscherm omschakelden om een middelgroot scherm met een resolutie van 240 x 160 of een groot scherm te bieden. een met 240 x 240 pixels.

De BlackBerry 7290 was een van de eersten die Bluetooth aanbood en arriveerde in 2004. De 7270 introduceerde ook WLAN 802.11b. De meeste modellen in de 7000-serie hadden 16 MB opslagruimte - een beetje anders dan nu.

BlackBerry 7100

De BlackBerry 7100-serie bestond uit verschillende modellen, die allemaal boden wat BlackBerry een SureType-toetsenbord noemde. In plaats van het traditionele QWERTY-toetsenbord hadden ze een QWERTY-achtige lay-out, maar gebruikten ze twee letters per knop, waardoor de apparaten veel slanker werden.

De 7100-serie had daarom een vergelijkbare grootte als andere concurrerende apparaten op de markt, dus het waren de eerste belangrijkste BlackBerry-modellen die naar consumenten werden gepusht, in plaats van alleen naar bedrijven. Ze hadden beeldschermen met een resolutie van 240 x 260.

BlackBerry 8700

De in 2005/2006 geïntroduceerde BlackBerry 8700-serie modellen hebben meer consumentenfuncties toegevoegd, zoals betere beeldschermen. Ze kwamen met grote schermen van 320 x 240 pixels met een kleurdiepte van 65K.

Deze modellen hadden het volledige QWERTY-toetsenbordformaat, waardoor ze weer breder waren in vergelijking met de 7100-serie.

BlackBerry Pearl

De BlackBerry Pearl was de eerste BlackBerry die het track wheel verloor om over het scherm te navigeren. In plaats daarvan had het een mini-trackball in het midden van het brede toetsenbord met vijf knoppen en dit was een revolutie in de apparaatnavigatie.

De 8100 was het eerste Pearl-model en werd geleverd met een camera van 1,3 megapixels, evenals microSD-ondersteuning voor uitbreiding tot 8 GB, ringtones en een mediaspeler. Dit model, en de Pearl-modellen die volgden, hadden allemaal een scherm met een resolutie van 240 x 260, maar ze verhoogden hun camera naar 2 megapixels.

BlackBerry Curve

De BlackBerry Curve kwam voor het eerst uit in 2007 met de 8300 (foto). Er waren een aantal variaties, waarvan de meeste een 2-megapixelcamera, de trackball-interface op de Pearl en een scherm met een resolutie van 320 x 240 hadden.

Een paar hebben de zaken een beetje veranderd met een scherm met een hogere resolutie en extra functies. De Curve bood het bredere formaat, met een volledig QWERTY-toetsenbord en vond meteen de voorkeur van de consument dankzij de lage prijs en het brede scala aan smartphonefuncties.

BlackBerry Pearl Flip

De BlackBerry 8220 Pearl Flip werd in 2008 aangekondigd met een clamshell-vormfactor. Het had een intern beeldscherm van 240 x 320 en een extern beeldscherm van 128 x 160 pixels.

Dezelfde trackball-interface als de originele Pearl-serie was aanwezig, samen met een 2-megapixelcamera, 128 MB intern geheugen en microSD-ondersteuning tot 16 GB.

BlackBerry Bold

De BlackBerry Bold-serie kwam voor het eerst uit in 2008 met het 9000-model (afgebeeld). Het had het bredere formaat zoals de Curve, met het volledige QWERTY-toetsenbord, evenals de trackball-interface. The Bold schudde de BB-wereld wakker en maakte een premium-apparaat dat iedereen wilde. De originele Bold bood een leren achterkant voor dat chique gevoel, en was waarschijnlijk de meest iconische handset die BlackBerry produceerde.

Het 9000-model werd geleverd met een scherm van 480 x 320 pixels, samen met een 2-megapixelcamera, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a / g / b en microSD-uitbreiding tot 16 GB.

BlackBerry Storm

De eerste BlackBerry Storm arriveerde eind 2008, met een aanraakbaar touchscreen, maar zonder fysiek QWERTY-toetsenbord. Dit was de eerste keer dat BlackBerry probeerde naar full-touch te gaan, waarbij de iPhone golven begon te maken. De storm is niet in een storm gevallen.

Het 9500-model, afgebeeld, had een camera van 3,2 megapixels en een scherm met een resolutie van 360 x 480. Er was ook 1 GB intern geheugen. In 2009 arriveerde de Storm 2, 9550, met 2 GB geheugen, in een poging de tekortkomingen van het origineel aan te pakken.

BlackBerry had geprobeerd zijn eigen ding te doen met aanraking, en had moeite om rivaliserende aanbiedingen te evenaren.

BlackBerry-rondleiding

De BlackBerry Tour kwam in juli 2009 op het toneel. Het bood een scherm met een resolutie van 480 x 360 pixels voor een pixeldichtheid van 250ppi en werd geleverd met een camera van 3,2 megapixels en een microSD-uitbreiding tot 32 GB.

Er was ook een trackball-interface zoals de Curve en de Bold.

BlackBerry Bold (9700)

BlackBerry heeft de Bold-reeks eind 2009 bijgewerkt met het 9700-model en tweemaal in 2010 met de 9650 en 9780. De trackball werd vervangen door een trackpad en de schermresolutie sprong op tot 480 x 360 pixels om van 220ppi naar 250ppi te gaan.

De modellen 9700 en 9650 boden een 3,2 megapixel camera, terwijl de 9780 die eind 2010 uitkwam een 5 megapixel autofocus camera had.

Hoewel het optische trackpad een goede verbetering was ten opzichte van de trackball die vatbaar was voor storingen, was er een groeiende rivaliteit van krachtige aanraakapparaten en klachten over het gebrek aan apps.

BlackBerry Pearl 9100

BlackBerry lanceerde in 2010 een update voor de Pearl, waarmee het optische trackpad van de nieuwere Bold naar het kleinere formaat werd gebracht.

Net als de originele Pearl had de 9100 twee letters per knop voor een slankere bouw. Dit model had een 3,2 megapixel camera en microSD uitbreiding van het 2GB geheugen tot 32GB.

BlackBerry Torch

De eerste BlackBerry Torch werd in 2010 gelanceerd met het 9800-model (afgebeeld). Het had een groot touchscreen met een resolutie van 480 x 640 voor een pixeldichtheid van 250ppi, die omhoog kon schuiven om een volledig QWERTY-toetsenbord te onthullen.

Er was een 5 megapixel camera aan boord, evenals een optisch trackpad. De Torch is in 2011 een paar keer bijgewerkt met de 9810, 9850 en 9860, maar er is niet veel veranderd, behalve de toename in schermgrootte en resolutie.

De Torch moest aan alle behoeften voldoen, met dat BlackBerry-toetsenbord en een groot aanraakscherm met mediamogelijkheden. In dit stadium was de touchscreen-ervaring elders echter veel beter.

BlackBerry Curve 9300

Net zoals de Pearl werd geüpdatet, heeft BlackBerry in 2010 ook het Curve-model geüpdatet, met de introductie van het optische trackpad op de Torch in de 9300, evenals een 2-megapixelcamera met video-opname.

De Curve was nog steeds populair omdat hij compact en capabel was en een geweldige handset voor berichtenuitwisseling. Omdat gegevens nog steeds duur waren, was de Curve een geweldige manier om te communiceren.

BlackBerry-stijl

De BlackBerry Style werd eind 2010 gelanceerd met een flip-ontwerp. Het interne beeldscherm had een resolutie van 360 x 400, terwijl het externe beeldscherm een resolutie van 240 x 320 had.

Indien geopend, hadden gebruikers toegang tot een volledig QWERTY-toetsenbord, samen met een optisch trackpad. Ook was er een 5 megapixel camera aan boord.

BlackBerry Bold Touch

De BlackBerry Bold Touch arriveerde in de zomer van 2011. Hij bood het optische trackpad, een volledig QWERTY-toetsenbord en een touchscreen-interface.

Er was NFC aan boord, evenals een 5 megapixel camera en het was op dat moment de dunste BlackBerry die er was.

De Bold Touch wekte weer wat passies op en bood een geweldig toetsenbord, maar een aanraakervaring die zich op dat moment op een scherm bevond dat gewoon te klein leek voor de behoeften van de consument.

Blackberry z10

De BlackBerry Z10 was het eerste model met het nieuwe BB10-besturingssysteem en kwam begin 2013 uit. Het had een 4,2-inch scherm met een resolutie van 1280 x 768 pixels.

Een 8-megapixel camera aan de achterkant was aan boord, evenals een 2-megapixel camera aan de voorkant en deze bood een batterijduur van 10 uur gesprekstijd. Er was een dual-core 1,5 GHz-processor ondersteund door 2 GB RAM die de show draaide, samen met 16 GB geheugen en microSD voor uitbreiding tot 32 GB.

De Z10 was een interessante lancering, hoewel het duidelijk was dat BlackBerry nu probeerde een besturingssysteem te lanceren met volledig aanraakgemak en het moeilijk had. Toen de Z10 werd gelanceerd, voelde het al verouderd.

BlackBerry Q10

De BlackBerry Q10 was het tweede BB10-apparaat dat op de markt kwam en werd gelanceerd in april 2013. Het bood een 3,1-inch 720 x 720 pixel resolutie scherm samen met volledige QWERTY-toetsenbordfunctionaliteit.

Een 8-megapixel camera aan de achterkant was aan boord, samen met een 2-megapixel camera aan de voorkant en deze had een dual-core 1,5 GHz-processor met 2 GB RAM en 16 GB opslag.

BlackBerrys scherpe oog voor materialen kwam weer tot uiting, met een mooi glasvezelweefsel aan de achterkant van de Q10 dat een heerlijk gevoel geeft. Het was klein en leuk, maar uiteindelijk was de consumentenwereld verder gegaan.

BlackBerry Q5

De BlackBerry Q5 volgde op de Q10-release, die in juni 2013 op de markt kwam. Het volledige QWERTY-toetsenbord was aan boord, samen met een 5 megapixel camera aan de achterkant en een 2 megapixel camera aan de voorkant.

Er is een 3,1-inch met een resolutie van 720 x 720 pixels, een dual-core 1,2 GHz-processor, samen met 2 GB RAM en 8 GB intern geheugen.

BlackBerry Z30

De BlackBerry Z30 werd uitgebracht in oktober 2013 en bracht BB10 met zich mee, evenals een 5-inch 720 x 1280 pixel resolutie scherm.

Het had een 2880 mAh-batterij, 1,7 GHz dual-coreprocessor en 2 GB RAM met 16 GB opslag. De Z30 was alleen een touchscreen zonder fysiek QWERTY-toetsenbord.

De BlackBerry Z30 was de grootste speler voor een apparaat van een directe concurrent om te concurreren met Android, maar in die omgeving onderscheidde het gebrek aan native apps het.

BlackBerry-paspoort

Het BlackBerry Passport kwam in september 2014 tot een enorme mengelmoes van reacties. Het was een Marmite-apparaat met een 4,5-inch vierkant scherm met een resolutie van 1440 x 1440 pixels.

Een 13 megapixel camera aan de achterkant was aan boord, samen met een 2 megapixel camera aan de voorkant en deze had een 3450 mAh-batterij, Snapdragon 801-processor en 3 GB RAM. Het ging ook terug naar het opnieuw aanbieden van een fysiek QWERTY-toetsenbord.

Op dat moment was het duidelijk dat BlackBerry apparaten ontwierp voor zijn fans en het veld draaide sterk terug naar zakelijk gemak, waarbij BlackBerry speelde op de sterke punten van zijn toetsenbord- en bedrijfsoplossingen.

BlackBerry Classic

De BlackBerry Classic volgde het paspoort in december 2014 en bracht een soortgelijk ontwerp terug als de Bold, die iedereen kende en waar iedereen van hield. De Classic had een 3,5-inch scherm met een resolutie van 720 x 720 pixels en bood een 8 megapixel camera met een 2 megapixel camera aan de voorkant.

Er was 2 GB RAM aan boord, evenals een 1,5 GHz-processor, maar het belangrijkste aan dit apparaat, behalve het fysieke QWERTY-toetsenbord, was dat het gebruikers toestond zowel Android-apps als BlackBerry-apps te downloaden.

BlackBerry Leap

Vier maanden nadat de BlackBerry Classic arriveerde, kwam de BlackBerry Leap met volledig touchscreen, weg van het fysieke QWERTY-toetsenbord. The Leap was het product van een nieuwe productieovereenkomst met Foxconn, waarbij een goedkoper aanraakapparaat werd geproduceerd.

De Leap had een 5-inch scherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels, een 8-megapixel camera aan de achterkant, een 2-megapixel camera aan de voorkant en een 1,5 GHz-processor met 2 GB RAM. Het kwam in zwart-wit en het was het laatste BB10-apparaat ooit.

BlackBerry Priv

Priv was het moment waarop het allemaal veranderde voor BlackBerry. Het was het eerste Android-apparaat dat door BlackBerry werd gebouwd en betekende het begin van het einde van zijn eigen mobiele platform.

Het bevatte het volledige QWERTY-toetsenbord verborgen onder een opklapbaar scherm, samen met een 18-megapixelcamera, Quad HD-scherm en de Qualcomm Snapdragon 808-processor.

Als Android-apparaat zat de Priv boordevol innovatie. Het formaat was misschien wat groot en bood die glijdende actie, maar de Priv is een goede handset.

BlackBerry KeyOne

Omdat BlackBerry had besloten dat het zich niet kon veroorloven om zijn hardwareafdeling draaiende te houden, droeg BlackBerry zijn licentie over aan TCL, hetzelfde bedrijf dat redelijk succes had met het nieuw leven inblazen van het merk Alcatel. De eerste telefoon, de KeyOne, was een knock-out voor traditionele BlackBerry-fans.

Het draaide nog steeds Android, maar had - in tegenstelling tot de Priv - een niet-verschuifbaar toetsenbord direct onder het scherm. De combinatie van rond metaal en de zachte textuur aan de achterkant maakte het een genot om te gebruiken, en het onconventionele 3: 2 4,5-inch scherm was verrassend scherp en schoon.

Met een batterij van 3500 mAh en een Snapdragon 625-processor, kon hij bijna twee dagen tussen oplaadbeurten doorgaan en de meeste taken met weinig moeite of vertraging volbrengen.

BlackBerry-sleutel 2

De opvolger van de KeyOne is het nieuwste vlaggenschip BlackBerry, en het doel hier was om het aanbod af te slanken, het premium uiterlijk, duurzamer en lichter te maken. Het toetsenbord is merkbaar groter gemaakt, waardoor het nog gemakkelijker is om op te typen.

Het behield hetzelfde 1080 x 1620-resolutie 3: 2-scherm, maar verhoogde de processorkracht naar de Snapdragon 660-chip, met 6 GB RAM en een duurzame batterij van 3500 mAh.

Het dubbele camerasysteem van 12 megapixels aan de achterkant was ook nieuw, net als de rubberen, gripvaste afwerking. De vierkante randen maakten het niet zo prettig om vast te houden als de ronde KeyOne, maar elders werden de juiste verbeteringen aangebracht.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Adrian Willings.