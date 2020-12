Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het kiezen van een nieuwe iPhone- achtergrond kan een uitdaging zijn.

Het moet knapperig, mooi, adembenemend, inspirerend, gedurfd, rijk en bij voorkeur al het bovenstaande zijn. We hebben het web afgezocht op zoek naar enkele van de coolste en beste achtergronden voor iPhone-achtergronden en hebben ervoor gezorgd dat we alleen degene met een hoge resolutie hebben geselecteerd.

Er zijn trippy geometrische vormen, minimalistische scènes, bokeh-effecten, ruimteschoten, sterrennachten en meer. We hebben zelfs achtergronden met hobby- en sportthema toegevoegd, dus iedereen zou iets moeten kunnen vinden. Zorg ervoor dat u op de downloadlink onder elk bijgesneden voorbeeld klikt, en dan kunt u lang (of rechtsklikken) op de originele afbeelding in volledige resolutie drukken om deze op uw iPhone op te slaan.

U kunt de achtergrond instellen als uw startscherm, vergrendelscherm of beide.

Tik in Instellingen op Achtergrond> Kies een nieuwe achtergrond. Kies een afbeelding uit Dynamisch, Stills of uw eigen fotos. Sleep om de afbeelding te verplaatsen - u kunt ook knijpen om in en uit te zoomen, zodat de afbeelding op het scherm past. Kies vervolgens hoe de afbeelding wordt weergegeven. Met Dynamic beweegt de achtergrond terwijl u uw scherm kantelt. Of u kunt Still kiezen. Als alternatief kunt u Live onder aan het scherm in- of uitschakelen als u een Live Photo hebt gebruikt. Eindig door op Set te tikken.

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Lensfoto met dank aan SmartPhotoCourses.com Downloaden: Klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Downloaden: klik hier om te openen en op te slaan

Geschreven door Maggie Tillman en Elyse Betters. Bewerken door Britta O'Boyle.