Motorola-telefoons door de jaren heen: het beste en het slechtste, op fotos

(Pocket-lint) - Het bedrijf achter s werelds eerste commerciële handheld mobiele telefoon heeft de afgelopen decennia zeker een lange weg afgelegd. Van stenen telefoons die groot genoeg zijn om in je broekzak te scheuren tot smartphones met draaiende toetsenborden, Motorola heeft overal aan gewerkt.

Sinds 1983, toen de Dynatac 8000x - ook bekend als de grootvader van de mobiele telefoons - op de markt kwam, heeft Motorola een breed scala aan mobiele telefoons, messaging-telefoons, clamshell-telefoons, modetelefoons en smartphones gemaakt.

Als je door oude fotos van Motorola-apparaten bladert, of het nu goede producten waren of niet, zal voor de meeste mensen ongetwijfeld een nostalgische sluisdeur openen.

We kijken terug om de meest iconische, interessante en ongebruikelijkeMotorola-apparaten van de afgelopen jaren te laten zien. Welke van deze herinner je je nog?

Motorola DynaTAC (1983)

Je hebt dit eerder gezien. Als je dat nog niet hebt gedaan, ben je waarschijnlijk 12. Het werd de eerste mobiele telefoon die commercieel werd aangeboden en wordt graag herinnerd als een iconisch onderdeel van de jaren tachtig. Toen het werd uitgebracht, werd het ook beschouwd als een symbool van rijkdom en futurisme. Nu ziet het er extreem archaïsch en bijna komisch uit, maar deze telefoon luidde de toekomst van de moderne smartphone in.

Motorola MicroTac (1989)

De MicroTAC was de kleinste en lichtste telefoon die op dat moment beschikbaar was en haalde de krantenkoppen over de hele wereld. Het was echt draagbaar en kwam eind jaren tachtig en begin jaren negentig in zowat elke muziekvideo terecht.

Motorola StarTAC (1996)

Ah, de "It" -telefoon. De StarTAC was de opvolger van de MicroTAC, een semi-clamshell telefoonhoed die in 1989 op de markt was gebracht. De StarTAC was een van de eerste mobiele telefoons die wijdverspreid werd door de consument.

Motorola D160 (1997)

Als je de StarTAC in de jaren negentig niet kon betalen, dan had je de D160. Het wordt ook herinnerd als een van de eerste PAYG-telefoons (pay-as-you-go).

Motorola I1000 Plus (1998)

De i1000plus was s werelds eerste handset die een digitale telefoon, bidirectionele radio, alfanumerieke pager, internetmicrobrowser, e-mail, fax en bidirectionele messaging combineerde.

Motorola Timeport (1999)

De Motorola Timeport is een van de vele candybar-telefoons die door Motorola zijn geproduceerd. Het ontwerp omvatte een organisch elektroluminescerend display, dat niet volledig in kleur was, maar met klassieke groentinten, blauw en rood van die tijd. De Timeport heeft naam gemaakt door te werken op GSM 900 MHz-, 1800 MHz- en 1900 MHz-netwerken, wat betekent dat het ook in het VK, het grootste deel van Europa en de Verenigde Staten zou kunnen werken. Deze telefoon was destijds de favoriete telefoon van de chef.

Motorola V100 (1999)

Beschreven als een persoonlijke communicator en een telefoon, veroorzaakte de V100 de tweerichtings-rage. Trillingswaarschuwingen, mono-beltonen en een funky ontwerp maakten deze behoorlijk populair.

Motorola Timeport P7389i (2000)

Motorola en Cisco Systems leverden s werelds eerste commerciële mobiele GPRS-netwerk aan BT Cellnet in het VK. De Timeport P7389i werd toen de eerste mobiele GPRS-telefoon.

Motorola V70 (2002)

De V70 had zeker een behoorlijk coole uitstraling. Dit onmiddellijk herkenbare ontwerp werd in die tijd beschouwd als een modetelefoon. Een draaibaar cirkelvormig monochroom paneel met een toetsenbord met neonverlichting en verwisselbare frames maakten dit een behoorlijk hip apparaat van Motorola. De Motorola V70 had een WAP-browser, GPRS-mogelijkheden, een trilmodus en spraakgestuurde nummerkeuze.

Motorola T720 (2002)

Vaak beschreven als een kruising tussen de StarTAC- en V60-serie, bevatte de T720 met name aanpassingsfuncties. Eigenaren konden de voorkant en de zwarte platen van de telefoon veranderen om het uiterlijk van hun apparaat aan te passen en te personaliseren.

Motorola C200 (2003)

Deze telefoon was voor die tijd behoorlijk saai, maar dankzij het eenvoudige ontwerp en het lage prijskaartje was het de op twee na best verkochte mobiele telefoon aller tijden. De Motorola C200 was zo goed gebouwd dat sommige gebruikers beweerden deze telefoon, met de originele batterij, nog in 2011 te gebruiken .

Motorola A760 (2003)

De A760 was s werelds eerste handset die een Linux-besturingssysteem en Java-technologie combineerde met volledige PDA-functionaliteit. Hoogtepunten van dit apparaat waren onder meer een digitale camera, videospeler, mp3-speler, luidsprekertelefoon, multimediaberichten en zelfs Bluetooth-technologie.

Motorola I730 (2003)

Deze telefoon was de speerpunt van de PTT-rage (push-to-talk). Het was een door Nextel bediend apparaat en werd synoniem met de koerier. Het had ook een mooi scherm dat tot 65.000 kleuren kon ondersteunen. Een klassieke klaptelefoon, geliefd bij velen.

Motorola RAZR (2004)

In 2004 hadden we veel goede dingen te zeggen over de Motorola RAZR . Door zijn extreem dunne ontwerp onderscheidde hij zich van de concurrentie, en dit specifieke model wordt nu vaak geassocieerd met de hele Razr-serie. Een slanke en metalen behuizing sprak over de toekomst van een minimalistisch smartphone-ontwerp en zag dit apparaat op de markt worden gebracht als een exclusieve modetelefoon. De RAZR bleek enorm succesvol en Motorola verkocht in 2006 meer dan 50 miljoen exemplaren.

Motorola PEBL (2005)

De Motorola PEBL was een klassieke clamshell-mobiele telefoon die met één hand kon worden opengeklikt, een hoogglans gepolijste metalen afwerking en een (voor die tijd) cool uiterlijk had. Het ondersteunde het triband-netwerk, had maar liefst 5 megabyte geheugen en droeg zelfs een VGA-camera.

Motorola ROKR E1 (2005)

De Motorola ROKR E1 zag Motorola een koppeling maken met Apple om een gloednieuw apparaat te maken dat de eerste telefoon zou zijn die iTunes-synchronisatie zou ondersteunen - de tweede was de Apple iPhone in 2007. Met de Motorola ROKR E1 konden gebruikers 100 nummers van hun iTunes halen met hen op pad. Dit verbleekte onbeduidend in vergelijking met de Apple iPod en een trage overdrachtssnelheid resulteerde in een gebrek aan aantrekkingskracht en matige verkoop.

Motorola Krzr K1 (2006)

Als clamshell / flip-telefoon was de KRZR langer maar smaller dan de Motorola Razr. De KRZR-serie ging van start met de K1. Motorola probeerde het succes van de originele RAZR nieuw leven in te blazen met dit nieuwe apparaat dat een camera van 2 megapixels, een mp3-speler en een hip ontwerp bevatte. We dachten dat het zeker een veilige upgrade was van de RAZR , maar nauwelijks een radicaal en opwindend vertrek.

Motorola Q (2006)

De Motorola Q was een telefoon zonder touchscreen met Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition OS. Met de Motorola Q probeerde het bedrijf een alternatief voor BlackBerry aan te bieden dat ongelooflijk populair was bij zakenmensen uit die tijd.

De Moto Q had een QWERTY-toetsenbord, geïntegreerde Bluetooth-technologie, EV-DO-toegang, draadloze synchronisatie voor altijd verbinding met e-mail, synchronisatie van agendas en contacten en ondersteuning voor Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Adobe Acrobat. Maar geen van deze functies was voldoende om BlackBerry te onttronen.

Motorola SLVR L6 (2006)

Bekend om zijn dunne ontwerp, had de L6 de titel van de dunste mobiele telefoon in het VK voordat de Samsung P300 op de markt kwam. De Motorola SLVR L6 was ideaal voor de fashionista met een beperkt budget (zoals we het in 2006 noemden). Er waren een paar dingen aan de hand, maar het was niet zonder gebreken.

Motorola Rizr Z8 (2007)

De Motorola Rizr Z8 had voor die tijd een ongelooflijk funky ontwerp. We genoten van het tactiele gevoel en de klassieke Motorola-materialen in combinatie met het kick-slider-ontwerp. Terwijl andere telefoons van die tijd op muziek waren gericht, werd de Motorola Rizr Z8 als een videoapparaat gepitcht. Een scherm dat 16 miljoen kleuren en 30 fps ondersteunde waren de andere hoogtepunten, net als de HSDPA-connectiviteit, stereo Bluetooth, 2 megapixel camera en een uitbreidbaar microSD-slot.

Motorola ROKR E8 (2008)

De Motorola Rokr E8 wilde ieders muziekspeler zijn en dat was duidelijk te merken aan de vierwegs muziekbediening die prominent in het ontwerp stond. Destijds dachten we dat de muziek geweldig klonk, maar het was niet de meest geavanceerde telefoon op de markt en andere functies hadden te lijden gehad van de muziekmogelijkheden. Toch had het tenminste een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

Motorola AURA (2008)

De Motorola Aura vertoonde een opvallende gelijkenis met de V70 van een paar jaar eerder. Maar deze bizarre mobiel betekende een intrede in de elite-wereld van geavanceerde mobiele telefoons met een prijskaartje van £ 1.400 dat zelfs de vlaggenschepen van vandaag te schande maakt. De Motorola Aura, gemaakt van roestvrij staal, had ook bewegende tandwielen en een rond scherm beschermd door een Zwitserse lens. Deze telefoon was echt over uiterlijk over functionaliteit. Geen wifi-, 3G- of microSD-kaartslot en zeker geen apps om over te spreken, maar het zag er wel best bijzonder uit.

Motorola ZN5 (2008)

De Motorola ZN5 zag Motorola hard pushen om de gloriedagen van de RAZR te herwinnen. Dit keer werkte Motorola samen met Kodak om een apparaat op de markt te brengen met de focus op fotografie. Deze telefoon in candybar-stijl bevatte een camera van 5 megapixels en was geoptimaliseerd voor multimediatoepassingen. We vonden de ZN5 op dat moment een beetje teleurstellend, maar het is zeker weer een van Motorolas interessantere apparaten.

Motorola Droid (2009)

De Motorola Droid was een smartphone met multimedia en het Android-besturingssysteem van Google. De Droid werd gelanceerd met Android Eclair (Android 2.0) en hielp bij de start van een van de meest succesvolle mobiele franchises ter wereld. Destijds dachten we dat de Motorola Droid een fantastisch apparaat was dat een state-of-the-art ervaring bood met een vlekkeloze telefoonontvangst. Het werd gelanceerd als de Motorola-mijlpaal in andere regios.

Motorola Droid X (2010)

Dit apparaat heeft de Droid-serie vernieuwd door het enorme, zware ontwerp dat vaak wordt geassocieerd met Droids te vervangen door een (op dat moment althans) slank ontwerp. Desondanks was het nog steeds groot en nauwelijks het mooiste apparaat dat er is, maar het bevatte wel een 8-megapixelcamera en uitstekende video-opname. De Droid X had zeker veel te bieden en draaide op Android 2.2 met Swype vooraf geïnstalleerd, wat het interessant maakte na het weggooien van het uitschuifbare toetsenbord.

Motorola MING A1680 (2011)

De Motorola Ming was een mobiele telefoon die alleen in Hong Kong en China werd verkocht. Het maakte deel uit van een reeks apparaten met interessante specificaties, dit model bevatte een transparante clamshell-hoes en een styluspen. Zeker eigenzinnig.

Motorola ATRIX 4G (2011)

Na een spraakmakend debuut op CES 2011, wordt dit apparaat uiteindelijk herinnerd vanwege zijn gimmickachtige laptopdock. Motorolas focus lag op een apparaat waarmee je een computer in je zak stak en dat ook met een reeks accessoires werd geleverd. De Motorola ATRIX was waarschijnlijk de voorvader van de huidige Moto Mods en liet zien dat Motorola niet bang was om te innoveren.

Motorola Droid Razr Maxx (2012)

De Maxx heeft de Razr-serie nieuw leven ingeblazen en had een lange batterijduur en indrukwekkende Smart Actions-software. De Motorola Droid Razr Maxx zag Motorola opnieuw proberen de wazige dagen van RAZR-glorie opnieuw te beleven. Dit nieuwe apparaat had misschien niet dezelfde stijl als het originele apparaat, maar het had wel een verpletterende batterij - die maar liefst twee dagen meegaat. Destijds was dit waarschijnlijk het beste Android-apparaat om te bezitten, vooral als je wilde dat het lang meegaat. Het ontbreken van Android 4 bij de lancering heeft echter veel van streek gemaakt.

Motorola Droid 4 (2012)

De Droid 4 maakt deel uit van de Verizon Droid-franchise en wordt beschouwd als een van de laatste geweldige QWERTY-smartphones. Het zou het mobiele toetsenbord hebben geperfectioneerd met responsieve, tactiele en sterke toetsen.

Moto X (2013)

Motorola Moto X was het eerste vlaggenschip van Motorola nadat het een bedrijf was van Google en als zodanig was er lang naar uitgekeken en erg gewild. Het was echter niet echt een vlaggenschip, meer gericht op de massamarkt en ontworpen om iedereen aan te spreken, het beschikte niet over de allernieuwste specificaties waar velen op zouden hopen van een vlaggenschipapparaat. Het bood echter aanpassingsmogelijkheden en een aantal funky esthetiek dankzij Moto Maker.

Moto G (2013)

De Moto G die in 2013 werd gelanceerd, wilde iets doen dat andere smartphones niet deden - al die kracht naar opkomende markten brengen. De Moto G begon een trend: hij wilde functionele telefoons wegvagen en Android in de zakken stoppen van degenen die voorheen geen smartphone konden kopen. Het zette een geweldige familie van Moto-telefoons op gang die nog steeds actief is - en in veel gevallen nog steeds een geweldige ervaring biedt aan de betaalbare kant van de markt.

Nexus 6 (2014)

De Nexus 6 zag Motorola groot worden met een Nexus-apparaat dat het phablet-territorium betrad. Velen zeiden dat deze telefoon "te groot" was, maar was ook verheugd dat het een fantastische allround smartphone was met de nieuwste versie van Android die altijd zeker in de smaak zou vallen bij echte Android-fans. De Nexus 6 volgde het ontwerp van de Moto X en zag er ook erg goed uit. We dachten dat de Nexus 6 veel kracht had, goede allround prestaties en een solide constructie met een aantrekkelijk ontwerp.

Moto z en Moto Mods (2016)

Bij de Moto Z draaide het allemaal om mods - clip-on modules die een verscheidenheid aan verschillende hoogtepunten bieden, waaronder luidsprekers, verbeterde cameras en nog veel meer. Dit deed de telefoon zeker opvallen, maar ging er ook vanuit dat je meer geld zou willen uitgeven om je smartphone uit te rusten. De Moto Z was geen vlaggenschip, maar het was zeker interessant - en Moto Mods gingen veel verder dan de originele telefoon.

Motorola Razr (2019)

De Razr is terug voor 2019 en dit keer is het een visie op de toekomst. Het pictogram van 2004 is opnieuw uitgevonden met een opvouwbaar display, met een vertrouwd ontwerp met schelpvormige schaal waarmee je je telefoon effectief dubbel kunt vouwen en in je zak kunt steken. Het trekt al veel aandacht, net als de prijs van $ 1500. Het zal begin 2020 beschikbaar zijn op Verizon en EE in het VK, pre-orders zijn open .

Moto G9-vermogen

Met de Moto G9 Power ging Motorola tegen de norm in en voegde maar liefst een batterij toe aan zijn telefoon waar andere vlaggenschiptelefoons naar zouden kijken. We ontdekten dat deze telefoon gemakkelijk twee dagen kon gaan voordat hij moest worden opgeladen. Dat is op zichzelf al een verkoopargument,

Andere hoogtepunten waren een 64-megapixelcamera en ook een betaalbaar prijskaartje. Het is misschien niet zo luxe als andere telefoons, maar we dachten dat het een geweldige optie was als je iets wilde dat blijvend en duurzaam was.

Geschreven door Adrian Willings en Maggie Tillman.