Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia maakte een schitterende terugkeer in 2016 en begon te concurreren tussen de grote jongens met zijn Android-telefoons . Hoewel de nieuwe telefoons misschien niet de rotsvaste, meme-waardige 3310 zijn, is het toch mogelijk om te zeggen dat het bezitten van een Nokia-telefoon iets is om trots op te zijn.

HMD Global staat achter de revitalisering en gebruikt de Nokia-branding op smartphones van instapmodellen tot vlaggenschipapparaten . En het gebruikt een deel van de erfenis van het verleden van de telefoonfabrikant als inspiratie.

Daarom hebben we een aantal van onze favoriete mobiele telefoons van Nokia van de afgelopen decennia uitgekozen. We hebben ook wat stinkers erin gegooid.

Hier zijn dus de beste en, eerlijk gezegd, slechtste en raarste Nokia-handsets die we ons allemaal herinneren.

Nokia Mobira Talkman (1985)

Van 1985 tot 1992 vervaardigde Nokia de Mobira Talkman-lijn van waanzinnig grote mobiele telefoons die je bij je zou kunnen dragen (als je armen sterk genoeg waren om het enorme blok / de koffer die aan de telefoon was bevestigd op te tillen).

Nokia Cityman (1987)

De Cityman was een van de eerste compacte telefoons. Het werd beroemd in 1987 toen Michail Gorbatsjov, de toenmalige president van de Sovjet-Unie, een Cityman 900 gebruikte om Moskou te bellen tijdens een persconferentie.

Nokia 1011 (1993)

De 1011 staat bekend als de eerste in massa geproduceerde GSM-telefoon.

Nokia 8110 (1996)

De 8110 verwierf bekendheid als de eerste telefoon met een slider-vormfactor, maar door de opvallende kromming van het ontwerp kreeg hij de bijnaam "bananentelefoon".

Nokia 9000 Communicator (1996)

De 9000 Communicator was een messaging-telefoon en de eerste telefoon onder de Communicator-serie. Het is beroemd omdat het wordt gebruikt door acteur Val Kilmer in de remake van The Saint en door acteurs Anthony Hopkins en Chris Rock in de film Bad Company.

Nokia 5110 (1998)

De 5110 is gemaakt met zakelijke consumenten in gedachten, hoewel het tegenwoordig het meest wordt herinnerd als een van de eerste telefoons met een verslavend spel genaamd Snake.

Nokia 3210 (1999)

De 3210 viel op omdat hij het idee van kleurrijke, verwisselbare hoezen introduceerde. Er zijn claims dat er meer dan 160 miljoen exemplaren zijn verkocht, waardoor het een van de meest populaire en succesvolle telefoons in de geschiedenis is.

Nokia 7110 (1999)

De 7110 heeft de bijnaam "The Swordfish Phone" omdat hij werd gebruikt door acteur John Travolta in de film Swordfish. Het was ook de eerste mobiele telefoon met een WAP-browser.

Nokia 8210 (1999)

De 8210 was de kleinste en lichtste mobiele telefoon van Nokia die op de markt kwam en werd geleverd met kleurrijke, verwisselbare covers.

Nokia 3310 (2000)

Misschien wel de meest iconische van alle Nokia-toestellen, de 3310 was de telefoon die de verwisselbare covers naar een geheel nieuw niveau bracht. Het was ook een sterk apparaat - we weten het omdat we er per ongeluk een paar van hen over parkeerterreinen en door straten lieten, maar ze bleven werken.

Nokia 6310 (2001)

Zakelijke types waren dol op de 6310 en 6310i (en de vergelijkbare 6210 ervoor). Hij zag er professioneler uit dan de 3310, maar bood nog steeds een zekere mate van maatwerk in een verwisselbare plaat aan de onderkant. De "i" -versie heeft een scherm met achtergrondverlichting en tri-band connectiviteit toegevoegd.

Nokia 7650 (2001)

De 7650 was de eerste Nokia-smartphone met Symbian OS.

Nokia 5510 (2001)

De 5510 had een volledig QWERTY-toetsenbord en een digitale muziekspeler. Het had zelfs 64 MB geheugen voor het opslaan van audiobestanden. Tonnen ruimte, toch? (Sarcasme.)

Nokia N-Gage (2002)

De N-Gage was een poging van Nokia om GameBoy-gebruikers voor zich te winnen. Het was een game-apparaat en een mobiele telefoon in één, hoewel gamers de telefoon bespotten en beschreven als een taco.

Nokia 3600/3650 (2002)

De 3600/3650 was ook de eerste telefoon in Noord-Amerika met een ingebouwde camera. Het was ook anders vanwege het ronde toetsenbord.

Nokia 6800 (2002)

De 6800 werd op de markt gebracht als messaging-telefoon vanwege zijn ongebruikelijke uitklapbare QWERTY-toetsenbord.

Nokia 5100 (2002)

De 5100 was een robuust apparaat met een rubberen behuizing en ingebouwde FM-stereo.

Nokia 3300 (2003)

De 3300 werd op de markt gebracht als muziektelefoon, maar had ook een QWERTY-toetsenbord.

Nokia 7600 (2004)

De 7600 had een druppelvormfactor. Het was gericht op de modemarkt en bevatte verwisselbare covers.

Nokia 7280 (2004)

De 7280 werd ook wel de "lipstick" -telefoon genoemd. Aangekondigd als onderdeel van Nokias Fashion Phone-lijn, had het een zwarte, witte en rode stijl, evenals een scherm dat het in een spiegel veranderde.

Nokia 7710 (2005)

De 7710 was een smartphone die algemeen bekend stond als het eerste toestel van Nokia met een touchscreen.

Nokia N90 (2005)

De N90 was een andere telefoon onder de N-serie, maar viel op door zijn draaibare ontwerp dat in vier verschillende modi veranderde.

Nokia 8800 (2005)

De 8800 was een slider-telefoon. Het was anders doordat het een roestvrijstalen behuizing en een krasbestendig scherm had.

Nokia 1100 (2005)

De 1100 was een eenvoudige gsm-gsm. Nokia beweerde in 2011 dat de telefoon ooit eigendom was van 250 miljoen mensen, waardoor het op dat moment s werelds populairste telefoon was.

Nokia 3250 (2005)

De 3250 was een unieke mobiele telefoon met een gedraaid ontwerp, een traditioneel telefoontoetsenbord, een camera en speciale muziekbedieningstoetsen.

Nokia 6280 (2005)

De 6280 was een andere 3G-gsm. Het had een dia-vormfactor en een 2,2-inch kleuren-TFT-scherm.

Nokia N70 (2005)

De N70 was een 3G-gsm. Het werd aangekondigd als onderdeel van Nokias gloednieuwe serie multimediatelefoons uit de N-serie.

Nokia 5300 (2006)

De 5300 was naar verluidt de meest populaire (wat betreft het aantal verkochte eenheden) van alle XpressMusic-telefoons, een lijn Nokia-telefoons die is ontworpen voor het afspelen van muziek.

Nokia N81 (2007)

De N81 werd op de markt gebracht als een mobiel gaming-apparaat - vergelijkbaar met de N-Gage uit 2003 - en viel op omdat het het enige N-Gage 2.0-apparaat was met speciale gametoetsen.

Nokia N95 (2007)

Met Wi-Fi-, Bluetooth- en 3G-connectiviteit was de Nokia N95 echt een "slimme" telefoon voor die tijd. De batterij had echter wat bashen nodig, dankzij alle technologie die erin zat gepropt, en hij moest vaak worden opgeladen.

Nokia 1280 (2010)

Ondanks een duidelijke vraag naar alles wat slim is, ging Nokia door met deze betaalbare ultrabasische dual-band gsm-gsm ... in 2010.

Nokia 808 Pureview (2012)

De 808 was de laatste door Symbian aangedreven smartphone van Nokia. Het was ook de eerste telefoon met Nokias PureView Pro-technologie.

Nokia Lumia 1020 (2013)

Beschreven als een Windows Phone 8-cameratelefoon, had de 1020 met name een PureView Pro-camera met een 41-megapixelbeeldsensor. Het was ook de laatste Nokia-telefoon die werd gemaakt voordat Microsoft aankondigde dat het Nokias telefoonbedrijf zou overnemen.

Nokia 3310 (2017)

En dit is de nieuwe Nokia 3310, zoals gelanceerd in 2017. Het is ook een eenvoudige feature phone, in plaats van een smartphone, maar heeft een kleurenscherm en is veel slanker dan het origineel. Er is zelfs een recente 4G-upgrade beschikbaar.

Nokia 9 PureView (2019)

De Nokia 9 PureView is waanzinnig - hij heeft vijf cameras die zijn bedoeld om een zeer unieke camera-oplossing te leveren. Dat kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerking met Light, die een apparaat met 16 cameras produceerde , de L16 . Maar de Nokia 9 PureView is ook om andere redenen aantrekkelijk, niet in de laatste plaats vanwege een veel smakelijkere prijs in vergelijking met andere vlaggenschepen die in 2019 worden uitgebracht .

Geschreven door Maggie Tillman en Adrian Willings.