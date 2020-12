10 tips om betere video op te nemen met je smartphone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Video opnemen was nog nooit zo eenvoudig of moeiteloos. Iedereen heeft een krachtige videocamera op zak: een smartphone . En met een beetje oefening en toegang tot een paar belangrijke tips, kan zelfs jij - ja, jij - beginnen met het opnemen van geweldige beelden, vloggen of zelfs een indiefilm of documentaire opnemen met alleen je smartphone.

Dus, in een poging om u te helpen bij het vastleggen van wat u maar wilt, op de best mogelijke manier, heeft Pocket-lint tien tips afgerond. Hoewel sommige tips misschien voor de hand liggen, zou het volgen van ze allemaal moeten resulteren in geweldige video, elke keer weer.

Niets ruïneert geweldig beeldmateriaal zo goed als twee zwarte verticale balken langs beide zijden van je video. Om deze amateurfout te voorkomen, moet u tijdens het opnemen de liggende oriëntatie gebruiken en niet de portretoriëntatie - of investeert u in een smartphone zoals de Motorola Moto One Action die automatisch opneemt in landschap, zelfs als u uw telefoon in portretformaat houdt.

Het landschap zorgt er niet alleen voor dat uw video in het algemeen esthetisch aantrekkelijker lijkt, het maakt het ook leuker om naar te kijken wanneer deze op een breedbeeldscherm of televisie wordt bekeken. Bovendien leg je meer vast in de daadwerkelijke video.

Dus onthoud gewoon: houd je telefoon nooit verticaal tijdens het opnemen, tenzij je die verticale zwarte balken echt leuk vindt of wilt hebben (of als je alleen opneemt voor zoiets als Instagram Stories).

Nu u in de juiste richting opneemt (zie hierboven), vult u het frame volledig met uw onderwerp. Je kunt hem of haar ook iets uit het midden plaatsen om een visueel interessantere scène te creëren. Speel gewoon wat rond en kijk wat er het beste uitziet.

De meeste telefooncamera-apps hebben de optie om rasterlijnen in te schakelen als je naar de camera-instellingen gaat, waar je tijdens het fotograferen verticale en horizontale rasters op het scherm hebt. De meest populaire framingtool is rule of thirds, dus als je een 3x3 raster in je camera-app inschakelt, kun je het onderwerp uitlijnen met een van de verticale derde lijnen of de horizontale lijnen gebruiken om de horizonlijn binnen te halen de gewenste positie.

Niets is erger dan digitale zoom - vraag het maar aan een professionele fotograaf. Gelukkig bevinden we ons nu in een tijdperk waarin veel van de beste smartphones worden geleverd met een verliesvrije of optische zoomlens, waarmee je kunt inzoomen zonder veel (of helemaal geen) detail te verliezen.

Om tijdens het opnemen in te zoomen zonder de scherpe, levendige kwaliteit te verliezen die je in videos wenst, heb je een apparaat nodig dat een behoorlijke optische zoomlens biedt, zoals de Oppo Find X2 Pro . Als je een smartphone hebt met meer dan één camera achterop, is vaak een van de extra lenzen een aangewezen "telelens".

Als je geen smartphone met optische zoom hebt, moet je dichter bij je onderwerp komen of een accessoire zoals de clip-on lenzen van Moment bijvoorbeeld gebruiken. Over het algemeen moet u altijd zo dichtbij mogelijk komen, vooral voor krappe opnamen op gezichten. Laten we die sproeten en fijne lijntjes en wangen zien.

We hebben allemaal die videos gezien waarin het onderwerp een gele huid en rode duivelsogen heeft gecombineerd met super donkere achtergronden. De schuldige? Ja, het is de fotograaf ... maar het is ook de flitser.

Smartphones, zie je, zijn uitgerust met LED-lampjes die te fel zijn en de kleurtemperatuur van fotos gemakkelijk kunnen vertekenen. Ook zal de video uiteindelijk vaak nog steeds slecht belicht zijn. Als je s nachts een foto wilt maken, moet je een andere lichtbron zoeken. Of als uw telefoon een nachtmodus heeft om te fotograferen, kunt u die ook gebruiken. Voor video zijn er echter niet veel telefoons die geweldige opnamen maken bij weinig licht.

Als je extra verlichting wilt of nodig hebt, kun je deze gelukkig relatief goedkoop ophalen. Zoek op Amazon naar betaalbare ringlichten als je een gelijkmatig verlicht gezicht wilt voor het filmen van vlogs naar de camera, of koop een paar kleine LED-panelen op batterijen. Ze geven je een veel consistenter en gelijkmatiger uiterlijk dan de LED-flitser op je telefoon ooit zou kunnen.

Er is nog iets waar u rekening mee moet houden als u aan flitser en verlichting in het algemeen denkt: het vermijden van instellingen voor tegenlicht.

Mogelijk kunt u mensen en hun gezichten zien wanneer ze van achteren worden verlicht, maar uw smartphonecamera kan en zal meestal geen opnamen maken met een fel licht dat een donkere figuur halo geeft. Die figuur heeft ook geen zichtbare kenmerken, wat betekent dat je net hebt gemist wat je probeerde vast te leggen. Tenzij je telefoon een aantal echt geavanceerde HDR-mogelijkheden heeft, is dat iets dat je zeker in de gaten moet houden.

Om deze situatie te vermijden, kunt u proberen een eenvoudige lichtopstelling te configureren. Degenen onder jullie die on-the-fly opnames maken, kunnen ook een situatie met tegenlicht verbeteren door naar de ene of de andere kant te gaan, of door je onderwerp zo te verplaatsen dat ze naar het licht kijken. Hoewel sommige standaardcamera-apps de effecten van tegenlicht proberen te verminderen, moet u ook proberen de effecten aan uw kant te verminderen.

Time-lapse- of time-lapse-fotografie is een cinematografische techniek waarbij de frequentie waarmee filmframes worden vastgelegd (de framesnelheid) veel lager is dan die wordt gebruikt om de reeks te bekijken. Als je deze reeks op normale snelheid afspeelt, lijkt het alsof de tijd sneller gaat en dus afloopt.

Simpel gezegd: time-lapse-fotografie is tijdmanipulatie. Objecten en gebeurtenissen die normaal gesproken uren, dagen, maanden of jaren duren, kunnen worden vastgelegd en later worden bekeken met een veel hogere snelheid, dankzij time-lapse-fotografietechnieken.

Voordat het Instagram-team met Hyperlapse debuteerde, was het maken van een time-lapse-video met je smartphone zowel vervelend als, om eerlijk te zijn, moeilijk. Sindsdien hebben sommige fabrikanten de functie zojuist in de vooraf geïnstalleerde camera-app ingebouwd. Apple iPhones hebben bijvoorbeeld een time-lapse-functie in de camera.

Toch hebben sommige telefoons het niet en is Hyperlapse sindsdien stopgezet, maar er zijn alternatieven. Microsoft heeft zijn eigen Hyperlapse-app in de Play Store die eenvoudig te gebruiken is en je beeldmateriaal stabiliseert, en er is een andere genaamd Framelapse Pro die vrij hoog scoort .

Een vooruitgang die de afgelopen jaren uit de smartphonebranche is voortgekomen, is elektronische en optische beeldstabilisatie. In wezen vermindert het elke handdruk tot een minimum als u uit de hand fotografeert. Het werkt relatief goed, maar als je beweegt om een onderwerp te volgen of het gebruikt om rond een persoon of object te pannen of rond te draaien, kun je het beste een fysieke cardanische ophanging aanschaffen die met je telefoon werkt om het echt soepel te maken.

Een van die cardanische ophanging is de DJI OM 4. Als je telefoon is aangesloten en de app is geladen, kun je de kracht van de videomogelijkheden van je telefoon gebruiken, maar de stabilisatie die door de cardanische ophanging wordt geboden, geeft je een strakke, filmische uitstraling moeite om uit de hand te fotograferen. Hoe stabiel uw grip ook is.

Snapchat was een van de eerste apps die de manier waarop we video opnemen volledig veranderde. Hiermee kun je snel een video (of foto) van jezelf op het werk naar een vriend sturen, waarna ze deze kunnen openen, er een screenshot van kunnen maken als ze willen, en terug kunnen antwoorden met hun eigen videoreactie.

Je kunt fotos nog leuker maken door speciale effecten en geluiden op basis van augmented reality toe te voegen, met de functie Lenzen. Net als lenzen, die voornamelijk in realtime op uw gezicht worden aangebracht, zijn er ook 3D-wereldlenzen die de omgeving om u heen op unieke wijze beïnvloeden.

Deze animatie wordt over de wereld om ons heen gelegd en kan worden vastgelegd en vervolgens worden gedeeld met onze vrienden in een chat of volgers via ons verhaal. Zowel lenzen als wereldlenzen worden vaak gewijzigd door Snapchat, hoewel populaire lenzen terugkomen. Ten slotte zijn er filters die u kunt gebruiken om uw snap te verfraaien.

U kunt gekleurde filters, de huidige tijd, het lokale weer, snelheidsoverlays of geofilters aan uw video toevoegen. Als je eenmaal klaar bent met spelen met een van deze Snapchat-functies, kun je je snap altijd lokaal op je apparaat opslaan en vervolgens met anderen delen via andere sociale netwerken of sms. Maar als Snapchat niet jouw ding is, probeer dan Instagram . Instagram biedt ook verschillende filters en lenzen voor videos.

Laten we eerlijk zijn: smartphonecameras zijn gewoon niet zo goed als de krachtpatsers van Canon of Nikon of Sony, vooral omdat smartphonecameras en hun stockcamera-apps fijnere bedieningselementen en andere dingen missen, ook al worden ze veel beter.

Als je daarom de video-opnamevaardigheden van je smartphone naar een hoger niveau wilt tillen, zonder dat je een dure DSLR hoeft te kopen , kun je overwegen om accessoires te kopen die het ware potentieel van je camera laten zien. U kunt alles krijgen, van statiefbevestigingssystemen tot creatieve lensuitbreidingen.

En tot slot is er soms een beetje montage nodig om je beeldmateriaal van "bleh" naar "wow" te laten gaan. En tegenwoordig kun je ook intensief op je smartphone bewerken, wat betekent dat je niet hoeft te investeren in dure desktopsoftware.

Alles, van eenvoudig bijsnijden tot het toevoegen van overgangen, titels en effecten, is eenvoudig op mobiele iOS- en Android-apparaten. Of je volgende video nu een montage of een schoolproject is, mobiele apps kunnen het videobewerkingsproces stroomlijnen.

Apples eigen iMovie voor iPhone en iPad bevat bijvoorbeeld titels en overgangen en ondersteunt zelfs het maken van theatrale trailers voor onderweg. Andere functies zijn onder meer picture-in-picture, gesplitst scherm en slow motion-effecten. Het lijkt in feite erg op iMovie op de Mac. Voor iPad Pro zou je LumaFusion eens kunnen proberen, hoewel dat vrij prijzig is.

Pinnacle Studio is een ander goed voorbeeld, evenals Videon en Magisto. Maar dat is niet alles: Adobes Premiere Rush-app voor iPhone en iPad is een krachtig hulpmiddel voor videobewerking met veel van de functies van Premiere Pro, hoewel het is uitgekleed en door iedereen kan worden gebruikt.

Het biedt snelle videobewerking, net als andere mobiele apps, waar u beeldmateriaal en fotos gewoon kunt slepen en neerzetten in de gewenste volgorde en ze kunt inkorten, maar het is ook compatibel met Premier Pro, zodat u het eindresultaat naar de desktop kunt exporteren software en verfijn met meer controle.

Geschreven door Maggie Tillman en Elyse Betters. Bewerken door Britta O'Boyle.