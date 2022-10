Redmi Pad is de nieuwste betaalbare Android-tablet die wordt gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het submerk van Xiaomi, Redmi, is de laatste die zich met de Redmi Pad op de markt voor betaalbare Android-tablets begeeft. Het probeert high-end functies en prestaties te brengen, maar tegen een prijs die niet pijnlijk duur is.

De tablet heeft een 10,61-inch scherm dat verversingsfrequenties tot 90Hz ondersteunt. Dit betekent soepele, heldere animaties met weinig stottering bij het navigeren door de gebruikersinterface.

Het scherm ondersteunt tot 1 miljard kleuren, belooft een breed kleurengamma en heeft een typische helderheid van ongeveer 400 nits. Misschien niet een om te gebruiken in fel zonlicht, maar meer dan helder genoeg binnenshuis, in bed, of op reis.

Dat scherm wordt vergezeld door een viervoudig luidsprekersysteem, voor luid stereogeluid dat ook wordt versterkt door Dolby Atmos voor een meeslepende ervaring tijdens het gamen of het bekijken van films en tv-shows.

Er is ook een 8-megapixel groothoek selfiecamera aan de voorkant, die automatisch kan overschakelen naar een breder beeld wanneer hij meerdere mensen detecteert, ideaal voor wanneer je groepsvideogesprekken moet voeren.

De metalen behuizing van de tablet is slechts 7,05 mm dun, en de unibody is voorzien van een grote rechthoekige camera-unit aan de achterkant. Net als de ultrawide camera aan de voorkant, is de camera aan de achterkant voorzien van een 8-megapixel sensor.

Intern beschikt de tablet over het MediaTek Helio G99 platform, dus het is niet echt een top-tier vlaggenschip niveau chipset. Echter, met Redmi voor ogen dit als een casual media consumptie en communicatie apparaat, dat is niet iets wat het per se nodig. Natuurlijk, het voordeel is ook dat het helpt de kosten laag te houden.

Andere specs zijn de 8000mAh batterij die Xiaomi omschrijft als een 'all day' batterij, en het ondersteunt tot 18W oplaadsnelheden.

Uiteindelijk lijkt het een zeer solide aanbod van Redmi, het leveren van belangrijke functies voor het bekijken van films en video's, terwijl het houden van het prijspunt op een niveau dat veel mensen zullen kunnen veroorloven.

De Redmi Pad zal beschikbaar zijn om te kopen in Graphite Gray, Moonlight Silver en Mint Green, met prijzen vanaf slechts £ 269 wanneer het lanceert in het Verenigd Koninkrijk 'binnenkort'.

