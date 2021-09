Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Precies op het juiste moment, de dag nadat Apple een nieuwe iPad mini aankondigde , brengt Xiaomi het gevecht van Android-tablets in beeld met zijn Pad 5.

Het is echter geen grote verrassing dat er een nieuwe Xiaomi-tablet in de maak was, aangezien dezelfde tablet in augustus voor die markt in China werd aangekondigd. Het belangrijkste voor deze onthulling in september is dat de Pad 5 gepland staat voor Europese release.

Dus wat kun je van deze tablet verwachten? Het is een 11-inch apparaat, met een LCD in plaats van een OLED-scherm, en is gebouwd op iets oudere Qualcomm Snapdragon 860-hardware.

Daarom kon het niet helemaal ultra high-end worden genoemd - wat oorspronkelijk in mei van dit jaar werd gesuggereerd - maar dat is allemaal in het belang van het efficiënt houden van de prijsstelling.

Het is tenslotte vrij zeldzaam dat Android-tablets tegenwoordig worden aangekondigd, waarbij alleen Xiaomi en, tot op zekere hoogte, Lenovo het vuur aanwakkeren buiten de meer gesloten boekbenadering van Amazon.

En Xiaomi heeft een aantal aantrekkelijke snuisterijen ingepakt. Om te beginnen is er een verversingssnelheid van 120 Hz om de beelden vloeiend te houden. De WQHD+ resolutie levert een stapel pixels (2960 x 1440). Een styluspen is compatibel, mocht u op het oppervlak van de tablet willen schrijven of tekenen.

In het VK wordt de Xiaomi Pad 5 gelanceerd op 23 september, geprijsd op £ 369 (met 6 GB RAM en 128 GB opslag). Dat ondergraaft zeker de vraagprijs van de iPad mini, dus je kunt de gerichte bedoeling van Xiaomi hier zien, dat is zeker.

