(Pocket-lint) - Het was in mei dat er een titter was over Xiaomi die zichzelf opnieuw zou introduceren op de tabletmarkt. Dat gerucht lijkt solide informatie te zijn geweest, waarbij het Chinese bedrijf een onthullingsdatum op 10 augustus bevestigt.

Dat gezegd hebbende, informatie over de binnenkomende tablet (of misschien tablets) is beperkt. Xiaomi heeft echter via de Chinese sociale-mediasite Weibo bevestigd dat het de Mi Pad 5 zal heten, compleet met stylusondersteuning. De volledige ondersteunende afbeelding is hieronder bijgevoegd:

De tekst vertaalt zich ruwweg als "Xiaomi Mi Pad 5 lanceert 10 augustus, de jaarlijkse toespraak van Lei Jun [Xiaomi-oprichter]. De Weibo-post bevestigt dat Jun om 19:30 uur China Standard Time het podium betreedt.

De afbeelding laat ook zien dat de tablet een antennetramlijn heeft, die zou ondersteunen dat de Mi Pad 5 on-the-go connectiviteitsopties biedt, misschien zelfs tot 5G.

Hoewel de afbeelding slechts één apparaat laat zien - en merk dat er geen gebogen scherm te zien is - zal de tabletserie naar verwachting de Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite en Mi Pad 5 Pro omvatten.

Alle drie zullen waarschijnlijk een 10,9-inch LCD-scherm hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz, waarbij de interne hardware waarschijnlijk zal zijn wat Lite van Pro zal scheiden (Snapdragon 860 versus 870).

Misschien interessanter dan de tablet onthult, is echter dat Xiaomis Weibo-naam Mi Mix 4 is, een knipoog naar de inkomende handset met camera onder het scherm . Dat is ook bevestigd voor de onthulling van 10 augustus , dus het zal zeker een bumper-lanceringsevenement zijn.

