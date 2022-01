Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tablets hebben de afgelopen jaren een soort renaissance doorgemaakt, waarbij meer makers Android-slates in hun productassortiment introduceren. Nu wordt getipt dat Vivo ook zal toetreden tot de vouw, met zijn allereerste tablet, de vermeende Vivo Pad.

Wat de naam betreft, roept dat onze herinneringen op van een decennium toen Asus zijn VivoTab-serie lanceerde - maar natuurlijk hebben de twee productlijnen geen verband met elkaar (net als de bedrijven).

De lei van Vivo zal een uitbreiding zijn buiten zijn smartphone-line-up – momenteel kopt de X70 Pro+ – en niet zo ultra-high-end zijn in veel van zijn hardware-keuzes, als we geruchten mogen geloven.

De Vivo Pad zou het Snapdragon 870-platform van Qualcomm gebruiken, in plaats van te kiezen voor de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1 . Dat past echter perfect bij het producttype en zou de prijs ook moeten helpen om bij de rekening te passen – het is een echo van waar Xiaomi voor ging in zijn behoorlijk behoorlijke Pad 5 .

De grootte van de binnenkomende Vivo-tablet is echter nog onbekend, maar de Pad zou ultradunne randen, een snelle verversingssnelheid van 120 Hz, een 8040 mAh-batterij en een snellaadfunctie van 44 W hebben.

Of deze onderneming accuraat zal blijken te zijn, is de eerste vraag, maar de tweede vraag op onze lippen is of de Vivo Pad op internationale markten zou worden gelanceerd of niet. Dat komt natuurlijk deels door software, aangezien OriginOS van het bedrijf zowel Chinese als internationale (via Google Android) scheeftrekkingen heeft voor verschillende markten.

Vivo heeft een beperkte selectie van producten buiten zijn Chinese steunpilaar in verschillende regio's - de vlaggenschip-smartphones van de X-serie zijn verkrijgbaar in Europa, zij het een beetje belastend om te vinden - dus misschien zou een breder productassortiment met een tablet helpen om zijn merknaam en aantrekkingskracht verder uitbreiden.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Geschreven door Mike Lowe.