Samsung Galaxy Tab S8 FE krijgt volgens geruchten een 'geweldige pen-ervaring'.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De geruchte Samsung Galaxy Tab S8 FE zal volgens een leaker een "geweldige pen-ervaring" bieden, waarbij de tablet gebruik zal maken van een Wacom digitiser.

De tablet, die nu blijkbaar definitief de Galaxy Tab S8 FE gaat heten, wordt de volgende in de lijn van Fan Edition-producten die uit Samsung komen. Leaker Roland Quandt heeft een paar details te delen over de onaangekondigde tablet, hoewel zeggen dat er nog een aantal dingen zijn die we nog niet weten, absoluut het understatement van het jaar zou zijn.

Dus wat weten we? Nou, we weten dat het product de codenaam Birdie draagt, wat betekent dat we ook weten dat het het product is dat verscheen in de Geekbench-resultaten. Die resultaten zagen een score van 773 voor single-core prestaties en 2318 voor multi-core. Dat betekent dat we niet moeten verwachten dat dit super snel is, maar dat is geen verrassing gezien de middle-of-the-road markt waarin de tablet waarschijnlijk zijn zaken gaat doen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Galaxy Tab S8 FE (dat is de werkelijke naam) SM-X506B heeft een LCD, Wacom digitizer = geweldige pen ervaring, en draagt de codenaam "Birdie", dus dat Geekbench resultaat van september moet helemaal echt zijn. - rquandt@mastodon.social (@rquandt) 21 november 2022

Brandt zegt dat we kunnen verwachten dat het ding wordt geleverd met een LCD-scherm, opnieuw passend bij die verwachte doelgroep. Maar het meest interessante is dat er gesproken wordt over een Wacom digitiser die een "geweldige pen-ervaring" mogelijk zal maken, aldus de leaker. Of we kunnen verwachten dat dit ding iPad Pro en Apple Pencil niveaus van mogelijkheden biedt valt nog te bezien, maar we weten in ieder geval dat S Pen-ondersteuning deel zal uitmaken van het product zelf.

Maar dat is alles wat we weten. Er is momenteel geen woord over een release window of hoeveel we kunnen verwachten dat de Samsung Galaxy Tab S8 FE gaat kosten, helaas.

Geschreven door Oliver Haslam.