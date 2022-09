Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de Galaxy Tab Active 4 Pro-tablet aangekondigd, die robuust genoeg is voor gebruik buiten het kantoor, waar je ook wilt werken.

De tablet is bestand tegen MIL-STD-810H-militairen en volgens Samsung is hij "robuust genoeg om zelfs de meest veeleisende werkomgevingen te doorstaan". Zei er iemand strandwerk?

De Galaxy Tab Active 4 Pro heeft een frame van 10,2 mm, weegt 674 gram en is voorzien van Corning Gorilla Glass 5-bescherming. Hij is bestand tegen vallen tot 1 meter, of 1,2 meter wanneer hij wordt gebruikt met de beschermhoes die bij de doos wordt geleverd.

Het biedt ook een geïntegreerde S Pen en is IP68 water- en stofbestendig. Het 10,1-inch TFT LCD-scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels en kan worden aangepast om met handschoenen te werken, terwijl je ook een 13-megapixelcamera aan de achterzijde met f/1.9 diafragma en autofocus vindt, en een 8-megapixel frontcamera met f/2.0 diafragma.

Onder de motorkap draait de Galaxy Tab Active 4 Pro op een 6nm-octa-coreprocessor en is er de keuze uit 4 GB RAM met 64 GB opslag, of 6 GB RAM met 256 GB opslag. Beide hebben microSD voor opslaguitbreiding tot 1TB.

Er is een vervangbare 7600mAh batterij aan boord, evenals snel opladen, en er is ook een No Battery Mode waarmee de tablet continu kan worden gebruikt in een kiosk of in een voertuig zonder de batterij.

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro draait out of the box op Android 12.0 en Samsung zal vijf jaar beveiligingsupdates en drie jaar OS-updates aanbieden.

De Galaxy Tab Active 4 Pro zal vanaf september beschikbaar zijn in delen van Europa, later dit jaar volgt de beschikbaarheid in Azië, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. De prijs is nog niet bekend.

Geschreven door Britta O'Boyle.