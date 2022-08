Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is duidelijk dat Samsung gelooft dat opvouwbare apparaten de toekomst zijn, en de langverwachte Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 zullen naar verwachting in de komende dagen worden onthuld.

Geruchten suggereren echter dat het merk mogelijk nog een opvouwbaar apparaat in petto heeft, dit keer in de vorm van een tablet.

Zeker, de Z Fold is al aan het oprukken naar het tablet-territorium, dus we kunnen ons voorstellen dat dit extra model aanzienlijk groter zal zijn.

Bronnen suggereren dat dit nieuwe model zal worden onthuld samen met Samsung's Galaxy Tab S9-serie.

Als het waar blijkt te zijn, betekent dit dat we een vrij goed idee hebben van wanneer we het kunnen verwachten, aangezien Samsung een jaarlijks lanceerschema volgt.

De Galaxy Tab S9 zou in januari of februari 2023 moeten lanceren, hoewel we in dit stadium nog niet veel meer over het apparaat weten dan dat.

We hebben de afgelopen tijd een aantal zeer coole concepten gezien van Samsung's display divisie, en we kunnen het niet helpen, maar we vragen ons af of ze misschien worden geïmplementeerd in dit aankomende apparaat.

Het is natuurlijk pure speculatie, maar het zou interessant zijn om een van de dual-folding of oprolbare concepten hier gebruikt te zien worden.

Aangezien opvouwbare smartphones aan momentum blijven winnen, is een stap naar de tabletruimte een vrij logische volgende stap.

Hoe het eruit zal zien, is net zo goed te raden als wij, maar we zijn zeker benieuwd.

Geschreven door Luke Baker.