Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaren geleden lanceerde Samsung een nieuwe Android tablet genaamd de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Nu plant het bedrijf naar verluidt een 2022-editie.

De nieuwe update, waarvan nog steeds wordt verwacht dat hij deel zal uitmaken van de Galaxy Tab line-up, is naar verluidt gespot op Geekbench, Bluetooth SIG, en FCC certificatie websites. De laatste beweringen over de aankomende tablet komen van Pricebaba, Sudhanshu Ambhore, en Twitter gebruiker Snoopy Tech, waarvan de laatste marketing afbeeldingen heeft gedeeld van de Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition).

Tab S6 Lite 2022 Edition pic.twitter.com/0EfslqXVVE- SnoopyTech (@_snoopytech_) May 10, 2022

Met andere woorden, deze tablet is op dit moment volledig uitgelekt, maar de laatste berichten geven de exacte specs en features die je wellicht graag wilt weten. Zo zal de Galaxy Tab S6 Lite (2022 Edition) waarschijnlijk worden geleverd met een 10,4-inch display, hetzelfde als de Galaxy Tab S6 Lite die in 2020 uitkwam. Maar het zal slechts één opslaggeheugen configuratie bieden: 4GB RAM met 64GB lokale opslag. Het Wi-Fi-only model zal €379 (ongeveer £322 of $394) kosten. Voor de LTE-connectiviteit wordt een prijs van €439 (£373/$456) verwacht.

Naast het 10,4-inch TFT-scherm met een resolutie van 2.400 x 1.200 pixels, beschikt de Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition mogelijk over een octa-core Qualcomm Snapdragon 720G processor. Het zal naar verluidt draaien Android 12 uit de doos en worden geleverd met een S-Pen die zal hechten aan de rechterrand met de hulp van magneten. Andere functies zijn een 8-megapixel sensor voor de camera aan de achterzijde en een 5-megapixel sensor aan de voorzijde voor selfies. De tablet wordt naar verluidt aangedreven door een 7.040mAh batterij, die snel kan worden opgeladen met 5W.

Tot slot zal de Galaxy Tab S6 Lite waarschijnlijk beschikken over dubbele speakers, getuned door AKG.

Geschreven door Maggie Tillman.