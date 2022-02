Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het volgende Unpacked-evenement van Samsung is slechts enkele dagen verwijderd, en voorafgaand aan de grote showcase heeft een bekende leaker renders gedeeld en zelfs een persbericht over enkele van de apparaten die naar verwachting zullen debuteren.

Meer specifiek is de onaangekondigde line-up van de Galaxy Tab S8 - die naar verluidt voor het eerst een high-end "Ultra" -model bevat - volledig online gelekt.

Evleaks

Evan Blass plaatste via zijn Leakland Substack wat lijkt op het volledige persbericht van Samsung over het tabletbereik. Houd er rekening mee dat er al lang geruchten gaan dat Samsung aan drie nieuwe Galaxy Tab-modellen werkt, waarschijnlijk de Galaxy Tab S8, S8 Plus en S8 Ultra. Het onlangs uitgelekte persbericht van Samsung lijkt die details over de nieuwe tablets te bevestigen, terwijl ze onthullen dat ze Wi-Fi 6E en 45 watt snelladen zullen ondersteunen. Vooral de S8 Plus en S8 Ultra zullen worden geleverd met een bijgewerkte S Pen-stylus die een "voorspellingsalgoritme voor ultralage latentie" gebruikt.

Evleaks

Blass deelde ook verschillende gedetailleerde renders van de Tab S8-serie. Ze bevestigen dat de Galaxy Tab S8 de kleinste van het trio is - dankzij het 11-inch (2560 x 1600 resolutie) LCD-scherm. De Tab S8 Plus is de op één na grootste, met zijn 12,4-inch (2800 x 1752 resolutie) OLED-scherm, terwijl de Tab S8 Ultra de grootste van allemaal is met een 4,6-inch (2960 x 1848 resolutie) OLED-scherm met een inkeping .

De renders geven ook een glimp van accessoires. Het Ultra-model is bijvoorbeeld afgebeeld met een toetsenbordcover. Er is ook een tweede hoes zonder toetsenbord.

Evleaks

Volgens het persbericht kun je de Tab S8-line-up pre-orderen vanaf 9 februari 2022 om 10.00 uur ET. Het wordt op 25 februari 2022 gelanceerd in "geselecteerde markten", zoals de VS, Europa en Korea. Er is nog geen woord over het VK.

Tijdens Unpacked op 9 februari 2022 zal Samsung naar verwachting ook de Galaxy S22-serie smartphones onthullen, waaronder een Note-opvolger genaamd S22 Ultra.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Je kunt het evenement hier bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.