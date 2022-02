Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een hernieuwde belangstelling voor tablets, gezien de manier waarop de wereld de afgelopen twee jaar is veranderd, waarbij Samsung opkomt voor zijn vernieuwde line-up met een drietal leien: de Galaxy Tab S8, S8+ en S8 Ultra.

Het verschil tussen de drie is voornamelijk een keuze in grootte: de Tab S8 is 11-inch, de S8+ 12,4-inch, de S8 Ultra de grootste van de partij met 14,6-inch.

Interessant is dat naarmate het scherm groter wordt, de dikte van de tablet kleiner wordt, aangezien Samsung de batterijlading over de binnenkant van het apparaat kan verdelen. Dat betekent dat de Ultra slechts 5,5 mm is, waardoor hij superslank is, terwijl de 'entry' S8 een zeer respectabele 6,3 mm heeft.

Alle modellen hebben de mogelijkheid om de opslag aan boord uit te breiden met microSD, maar met opties van 128 GB en 256 GB (plus een optie van 512 GB alleen in de Ultra) is er direct uit de doos voldoende beschikbare ruimte.

Het volledige assortiment S8 Tab-opties omvat de S Pen-stylus van Samsung in de doos, die magnetisch kan worden bevestigd. Zoals altijd is het goed om de stylus-opname als een vaste standaard te zien, in tegenstelling tot sommige concurrenten - als je meer geneigd bent om bijvoorbeeld een iPad te kopen, dan wordt Apple niet geleverd met de meegeleverde pen.

Er zijn ook tal van optionele Galaxy-accessoires beschikbaar, waaronder een Book Cover Keyboard, waardoor de tablets kunnen worden gebruikt in een meer laptop-vervangend formaat. Samsung's One UI 4 Tab-software is ingesteld om dergelijk gebruik mogelijk te maken.

En als u een verbonden optie wilt, zijn 5G-versies beschikbaar voor het hele productassortiment.

De prijzen van de Galaxy Tab S8-serie variëren aanzienlijk, afhankelijk van wat aantrekkelijk is. Hier is een samenvatting van de kosten voor verschillende varianten voorafgaand aan hun aankomst op 25 februari:

Tabblad S8: 128 GB + 8 GB RAM: £ 649 (wifi) / £ 799 (5G) voeg £ 50 toe voor 256 GB opslag

Tabblad S8+: 128 GB + 8 GB RAM: £ 849 (wifi) / £ 999 (5G) voeg £ 50 toe voor 256 GB opslag

Tabblad S8 Ultra: 128 GB + 8 GB RAM: £ 999 (wifi) / £ 1.149 (5G) 256 GB + 12 GB RAM: £ 1.099 (wifi) / £ 1.249 (5G) 512 GB + 16 GB RAM: £ 1.249 (wifi) / £ 1.399 (5G)



Geschreven door Mike Lowe.