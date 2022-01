Samsung Galaxy Tab S8-tablets onthullen bij Unpacked op 8 februari?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft bevestigd dat het Galaxy Unpacked-evenement zal plaatsvinden op 8 februari – wanneer de Galaxy S22-telefoonserie naar verwachting zal worden onthuld – maar er gaan nu ook geruchten dat de Galaxy Tab S8-serie ook zal worden onthuld.

Het was begin oktober 2021 toen de eerste afbeeldingen van de volgende generatie Galaxy-tablets hun gezicht lieten zien, begin december ondersteund met een afbeelding van de Tab S8 Ultra, compleet met gekerfd ontwerp.

Een meer up-to-date rapport van Winfuture.de bevat aanvullende speculaties over wat de Tab S8-serie waarschijnlijk zal bevatten: een drietal tabletopties - Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra - elk met Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1-processor , een van de belangrijkste updates zijn ( eerder werd de eerdere generatie SD888 verwacht ).

Het belangrijkste verschil tussen het S8- en S8 Plus-duo versus de grotere S8 Ultra zal naar verwachting in de schermafdeling zitten: de kleinste van de partij, de Tab S8, zou een 11-inch LCD-scherm hebben; het middelgrote model, de Tab S8 Plus, zou naar OLED op 12,7-inch overstappen; terwijl men denkt dat de Tab S8 Ultra ook OLED gebruikt, maar een inkeping heeft en verkrijgbaar is in een veel groter 14,6-inch formaat.

Het lijkt erop dat 2022 de heropleving van de high-end tablet zal voortzetten, met in het bijzonder Samsung's Galaxy Tab S8 Ultra, in de strijd als een van de meest interessante om al geruime tijd in de Android-ruimte uit te brengen.

Geschreven door Mike Lowe.