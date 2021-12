Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De budget- serie Android- tablets van Samsung, de Galaxy Tab A- lijn, is al vele jaren de beste optie voor diegenen die een goed geprijsde Android- tablet nodig hebben. Vandaag heeft Samsung zijn nieuwste inzending in de serie aangekondigd, de Galaxy Tab A8.

Het nieuwe apparaat biedt een groter 10,5-inch scherm met een beeldverhouding van 16:10 en een resolutie van 1920 x 1200. De voorkant is voorzien van zeer dunne randen en Samsung claimt een scherm-tot-lichaamverhouding van 80 procent.

Aan de binnenkant vind je een octa-core processor die 10 procent sneller is dan de CPU van zijn voorganger. Er zijn twee geheugenconfiguraties om uit te kiezen, ofwel 3 GB of 4 GB.

Wat de camera betreft, is er een 8-megapixel hoofdschieter en een 5-megapixel selfie-snapper.

Gelukkig is de koptelefoonaansluiting nog steeds aanwezig op deze tablet, wat veel flexibiliteit biedt als het gaat om audioapparaten.

De Tab A8 maakt uitbreidbare opslag mogelijk via MicroSD , tot 1 TB als je daar zin in hebt. Voor de ingebouwde opslag kan deze worden geconfigureerd van 32 GB tot 128 GB.

Het heeft een vrij forse batterij van 7.040 mAh, die je de hele dag zou moeten houden, hoewel Samsung tot nu toe geen schatting van de levensduur van de batterij heeft genoemd.

Er is ondersteuning voor 15W snelladen, maar de meegeleverde oplader levert slechts 7,75W, dus je zult een andere adapter moeten kopen om de volledige snelheid te krijgen.

De Samsung Galaxy Tab A8 wordt gelanceerd op 4 januari 2022 en is verkrijgbaar in grijs, zilver of roze goud.

Britse prijzen zijn als volgt:

Samsung Galaxy Tab A8, WiFi, 32GB, adviesprijs £ 219

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 32GB, adviesprijs £ 259

Samsung Galaxy Tab A8, WiFi, 64GB, adviesprijs £ 249

Samsung Galaxy Tab A8, LTE, 64GB, adviesprijs £ 289