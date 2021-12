Samsung Galaxy Tab S8 Ultra lek herbevestigt scherm met inkeping

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was eind oktober toen de vermeende Samsung Galaxy Tab S8 Ultra zijn gezicht liet zien , compleet met een uitsparing voor zijn cameras. Zes weken na die onthulling is de Ultra opnieuw uitgelekt in een nieuwe afbeelding, met dank aan EV Leaks , waarmee dat inkepingsdisplay opnieuw wordt bevestigd.

Met al het gepraat over cameras onder het scherm (UPC) en andere geavanceerde methoden om cameras uit het zicht te verbergen, komt de plotselinge hernieuwde opkomst van de inkeping als een beetje een verrassing. Zelfs het herontwerp van Apples MacBook Pro heeft een inkeping vooraan en in het midden.

De reden voor de inkeping? De Tab S8 Ultra is de enige van de serie die naar verwachting dubbele cameras aan de voor- en achterkant zal hebben. Het maakt de 8-megapixel en 5-megapixel optiek naar voren mogelijk, zonder dat de rand rond het ontwerp van de lei zo groot is.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus en S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 — Ev (@evleaks) 6 december 2021

Naast de topklasse Ultra, presenteert het lek ook de middenklasse Tab S8 Plus en instapmodel Tab S8, die geen van beide een ingekerfd scherm lijken te hebben. Het belangrijkste verschil tussen de drie is de schermgrootte: de S8 met een 11-inch LCD-scherm; de S8 Plus met een 12,4-inch OLED; en de Ultra gaat er helemaal voor met zijn 14,6-inch OLED.

Hoe goed de inkeping zal worden ontvangen in de Tab S8 Ultra staat ter discussie, maar nu de tabletmarkt tijdens de wereldwijde pandemie steeds sterker wordt - mensen kopen ze eigenlijk in grotere aantallen, vandaar dat meer bedrijven nu leien produceren - de toename van videogesprekken is een goede reden om cameras aan de voorzijde te gebruiken die een grotere kijkhoek en achtergrondonscherpte mogelijk maken.

Het trio van Galaxy Tab S8-apparaten wordt naar verwachting pas begin 2022 officieel onthuld. We vermoeden echter dat we voor die tijd meer lekken zullen zien.