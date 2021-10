Samsung Galaxy Tab S8 Ultra renders tonen ingekerfd scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fans van Android-tablets hebben reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe Galaxy Tab S-reeks van Samsung. Op straat wordt verteld dat Samsung van plan is om begin 2022 drie high-end tablets te lanceren - de Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ en de Galaxy Tab S8 Ultra. Dit is de eerste keer dat Samsung een Ultra-model aanbiedt voor zijn Android-tabletserie. De Ultra, zoals de naam al doet vermoeden, is het vlaggenschipmodel.

Dankzij renders vrijgegeven door 91mobiles en @OnLeaks , zijn we getrakteerd op een glimp van hoe de S8 Ultra eruit zou kunnen zien. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt op de meeste andere tablets, blijkt bij nadere inspectie dat de Galaxy Tab S8 Ultra waarschijnlijk een camera-inkeping zal hebben.

De inkeping bevindt zich aan de bovenkant van het scherm bij gebruik in liggende modus, en zorgt ervoor dat de tablet veel dunnere randen heeft op het enorme 14,6-inch scherm, waardoor elke millimeter uit de vormfactor van de tablet wordt geperst. Ter vergelijking: de Tab S8 zal een 11-inch scherm hebben en 12,4-inch op de Tab S8+, onofficiële renders vertonen geen inkeping op een van deze modellen.

De Galaxy Tab S8 Ultra-renders tonen dubbele cameras aan de achterkant, vier luidsprekers en een USB Type-C-poort, evenals een magnetische strip voor de S Pen. Er is echter een duidelijk gebrek aan een koptelefoonaansluiting, wat sommige gebruikers misschien teleurstellend vinden. De totale afmetingen zijn naar verluidt 325,8 mm x 207,9 mm x 5,4 mm (12,8 inch x 8,2 inch x 0,2 inch).

Met de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra lijkt het duidelijk dat Samsung mikt op Apples iPad Pro-serie , maar met Apples aanbod van slechts 12,9 inch, gokt Samsung dat groter beter is als het gaat om tablets.