Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal weer een Unpacked-evenement houden, hoewel het niet lang geleden is dat het de opvouwbare smartphones Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 lanceerde.

Het Galaxy Unpacked Part 2-evenement wordt online gestreamd op 20 oktober 2021, om 10.00 uur ET / 15.00 uur BST, en voor een keer hebben we niet veel informatie over wat het waarschijnlijk zal lanceren. Er is natuurlijk genoeg tijd tussen nu en dan om wat lekken eruit te krijgen.

Hoewel het een verrassende verandering van timing zou zijn als Samsung tijdens het evenement nieuwe smartphones zou onthullen, de teaservideo hierboven en Samsungs eigen beschrijving van het evenement, die leunt op hoe "de technologie die [mensen] elke dag gebruiken hun individualiteit moet weerspiegelen" , doet ons denken dat we enkele nieuwe kleuropties voor zijn apparaten zouden kunnen zien.

Een andere mogelijkheid ligt in de richting van tablets, die in de vraag omhoogschoten tijdens de meerdere lockdowns die een groot deel van de wereld de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, dus we zouden wat informatie kunnen krijgen over nieuwe apparaten in dat gebied van Samsung.

Beste tablet beoordeeld in 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 24 mei 2021 · Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.

Totdat de fabrikant meer zegt, is het echter allemaal een raadspel. Het wordt echter een drukke week met presentaties, met shows die ook in het verschiet liggen van Apple en Google .