(Pocket-lint) - Samsung lanceert een nieuw Fan Edition-apparaat in de VS. Maar het is geen telefoon. Het is een tablet. Het wordt de Galaxy Tab S7 Fan Edition genoemd en heeft een 12,4-inch scherm, ondersteuning voor de S Pen en 5G- en wifi-connectiviteitsopties.

De tablet werd voor het eerst onthuld, met internationale beschikbaarheid, in mei.

Houd er rekening mee dat Samsungs eerste Fan Edition-apparaat een Galaxy-smartphone was: de Samsung Galaxy S20 FE of Fan Edition. Het gaf Samsung nog een worp van de S20-dobbelstenen, om te proberen degenen aan te trekken die de eerste keer geen hap van de appel namen. Het had een ontwerp vergelijkbaar met de Galaxy S20-serie, maar maakte een aantal wijzigingen om de prijs te verlagen, zoals een plastic achterkant in plaats van glas.

Nu breidt Samsung het merk uit naar zijn tablets. De Galaxy Tab S7 FE draait Android 11 en heeft 4 GB geheugen en 64 GB opslag met microSD-ondersteuning tot 1 TB. Andere kenmerken zijn een 5 megapixel camera aan de voorkant voor videogesprekken en een 8 megapixel AF-camera. En natuurlijk wordt er een S Pen-stylus meegeleverd.

De Galaxy Tab S7 FE is vanaf 5 augustus 2021 verkrijgbaar met 5G, met een vanafprijs van $669. Je kunt het krijgen in Mystic Black en Metal Unibody-kleuren. Er komt ook een wifi-model. Pre-orders daarvoor starten dezelfde dag. Het kost $ 529 en is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Light Green, Mystic Light Pink en Metal Unibody. In de VS kun je de tablet kopen bij AT&T, T-Mobile en Verizon Wireless.

Samsung.com zal ook de tablet verkopen, samen met een nieuwe Galaxy Book Go 5G voor $ 799,99 en Galaxy Chromebook Go voor $ 349,99. Pre-orders starten op 5 augustus.