Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Tab S Android-tablets behoren tot de beste in hun vakgebied. Hoewel er tegenwoordig maar weinig Android-tablets zijn, is de Galaxy Tab S-reeks een van de sterkste concurrenten van Apples iPad .

De nieuwste Galaxy Tab S-tablets die verschenen waren de Tab S7 en Tab S7+ , maar er zijn nu geruchten over hun opvolgers, waarbij sprake is van een Samsung Galaxy Tab S8, S8+ en een S8 Ultra die in lekken verschijnen.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy Tab S8 en zijn varianten.

begin 2022

De Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ arriveerden in augustus 2020, terwijl de Galaxy Tab S6 en S6+ in augustus 2019 arriveerden. Het lijkt daarom logisch om augustus 2021 voor te stellen voor de Galaxy Tab S8-tablets.

Een paar geruchten hebben gesuggereerd dat de Galaxy Tab S8-tablets pas begin 2022 zullen verschijnen, waarbij één specifiek suggereert dat ze zullen aankomen met de Galaxy S22-smartphones , wat iets later zou zijn dan verwacht.

Met chiptekorten en de wereldwijde pandemie die op verschillende zaken echter van invloed is, is een vertraging zeker aannemelijk en lijkt Galaxy Unpacked in augustus al uitzonderlijk druk.

Qua prijs begint de Samsung Galaxy Tab S7 bij £ 619 in het VK en $ 649,99 in de VS, terwijl de S7 Plus begint bij £ 799 in het VK en $ 849,99 in de VS. Het zou niet zo verwonderlijk zijn om de Galaxy Tab S8 en S8 Plus ongeveer hetzelfde te zien, misschien met een lichte stijging, terwijl de S8 Ultra duurder zal zijn.

Premie

Aluminium

Er zijn nog geen lekken rond het ontwerp van de Galaxy Tab S8, S8+ en de geruchten S8 Ultra, hoewel we een aluminium constructie zouden verwachten. Het is waarschijnlijk dat de apparaten verschillende formaten zullen hebben, en het is ook waarschijnlijk dat ze ook verschillende functies zullen bieden.

We zouden verwachten dat de Tab S8+ en Tab S8 Ultra bijvoorbeeld een vingerafdruksensor onder het scherm zouden hebben, zoals de Tab S7+. Het standaard Tab S8-model zou ondertussen kunnen vasthouden aan een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor, zoals de S7.

Slanke randen rond de schermen, solide en premium ontwerpen en slanke vormen worden verwacht op alle Tab S8-modellen.

S8: 11-inch, LCD

S8+: 12,4-inch, AMOLED

S8 Ultra: 14,6-inch, AMOLED

De Samsung Galaxy Tab S7 heeft een 11-inch IPS LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600, terwijl de Tab S7+ een 12,4-inch Super AMOLED-paneel heeft met een resolutie van 2800 x 1752 pixels. Beide hebben een verversingssnelheid van 120 Hz .

Er is gesuggereerd dat de Tab S8-apparaten beschikbaar zullen zijn met schermformaten tussen 11-inch en 14,6-inch. De kleinste zou LCD zijn, terwijl het 12,4-inch model en het 14,6-inch model OLED-panelen zouden zijn.

Geruchten hebben nog niet gesuggereerd wat de Galaxy Tab S8, S8+ en S8 Ultra zouden kunnen bieden op het gebied van resolutie, hoewel het Ultra-model waarschijnlijk de meest geavanceerde specificaties biedt op het gebied van weergavetechnologie.

We verwachten dat de specificaties voor de S8 en S8+ op zijn minst vergelijkbaar zijn met die van hun voorgangers, hoewel het waarschijnlijk is dat er verbeteringen zullen zijn, zoals een adaptieve verversingssnelheid bijvoorbeeld, zoals de Galaxy S21-serie biedt.

S8: 8GB RAM, 128/256GB opslag, 8000mAh

S8+: 8GB RAM, 128/256GB opslag, 10090mAh

S8 Ultra: 8GB RAM/128GB opslag, 12GB RAM/256GB opslag, 12000mAh

Volgens geruchten worden de Samsung Galaxy Tab S8 en S8+ getipt met 8 GB RAM en opslagopties van 128 GB en 256 GB. Het grotere S8 Ultra-model zou ondertussen worden geleverd met 8 GB RAM en 128 GB opslag, of 12 GB RAM en 512 GB opslag.

Alle drie de modellen zouden alleen beschikbaar zijn in Wi-Fi-, 4G- en 5G-varianten. Er wordt gedacht dat ze zullen komen met een vlaggenschipprocessor, waarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 888 of 888 Plus.

Lekken zijn momenteel een beetje tegenstrijdig als het gaat om batterijcapaciteiten. Een batterij van 12.000 mAh is geclaimd voor de Tab S8 Ultra, evenals 11.500 mAh. De S8 Plus zou een capaciteit van 10.090 mAh hebben, terwijl de standaard S8 een capaciteit van 8000 mAh zou hebben. Ondersteuning voor snel opladen wordt verwacht op alle modellen.

S8/S8+: dubbele achterkant (13MP+5MP), 8MP voorkant

S8 Ultra: dubbele achterkant (13MP+5MP), dubbele voorkant (8MP+5MP)

In termen van andere specificaties wordt gezegd dat de drie modellen allemaal dubbele cameras aan de achterkant zullen hebben, bestaande uit 13-megapixel en 5-megapixel snappers.

De camera aan de voorkant zou 8-megapixels zijn op de S8 en S8+, terwijl de S8 Ultra naar verluidt wordt geleverd met een dubbele camera aan de voorkant met 8-megapixel en 5-megapixelsensoren.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy Tab S8-tablets.

Leaker Ice Universe tweette enkele batterijspecificaties voor de Galaxy Tab S8+ en S8 Ultra, met details over wanneer ze naar verwachting worden uitgebracht.

Tab S8+ wordt uitgebracht met S22. SM8450, één UI 4.0,10090mAh-batterij. Maar dit is niet de beste. Er is "Ultra". Ik zal het niet eerst zeggen. Laten we afwachten. — IJsuniversum (@UniverseIce) 27 juli 2021

Een leaker genaamd lanzuk plaatste op een Koreaanse sociale mediasite dat de Samsung Galaxy Tab S8 pas begin 2022 zal aankomen. De leaker vermeldt ook een S8 Ultra-tablet.

Twitter-gebruiker FronTron onthulde een aantal specificaties rond de Galaxy Tab S8-tablets die zijn gespot op Naver - een Koreaanse sociale mediasite. Het is echter niet duidelijk waar de specificaties precies vandaan komen en de tweet is sindsdien verwijderd, hoewel Ditching de details eerder heeft gepubliceerd.