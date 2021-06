Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Day-verkopen zijn hier en er zijn een aantal enorme besparingen te behalen op Samsungs premium Android Tab S7- en S7+-tablets.

Als je op zoek bent naar een tablet en de Apple iPad niet jouw ding is, dan zijn de Samsung Tab S7 en S7+ twee van de beste iPad-alternatieven, die in plaats daarvan op Android draaien.

De headline deal is voor het Samsung Galaxy Tab S7+ Wi-Fi only-model, dat nu £ 679 is in de Prime Day-verkoop, in plaats van £ 799, met een besparing van £ 120 .

Er zijn echter kortingen op een aantal Tab S7+- en S7-modellen, waarbij zowel 5G- als Wi-Fi-modellen geld hebben, en je zult ook wat geld vinden bij de oudere Samsung Tab S6 en Tab S5e.

De Samsung Galaxy S7+ 5G-tablet wordt aangeboden voor £ 879 in plaats van £ 999 voor Prime Day, met een besparing van £ 120 . Je kunt ook de standaard Samsung Galaxy Tab S7 ophalen voor £ 529 in plaats van £ 689, met een besparing van £ 160 .

Als je het model van vorig jaar niet erg vindt, kost de Samsung Galaxy Tab S6 £ 299 voor Prime Day, in plaats van £ 359, wat £ 60 bespaart . Je kunt de Galaxy Tab S5e ook kopen voor £ 329 in plaats van £ 429, met een besparing van £ 110 .

Samsungs Tab S-tablets zijn uitstekende platen en de deals op Prime Day bieden een aantal geweldige besparingen, dus het bekijken waard.

Geschreven door Britta O'Boyle.