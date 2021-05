Galaxy Tab S7 FE en Tab A7 Lite breiden de tabletopties van Samsung uit voor werk of entertainment

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft officieel twee nieuwe tablets aangekondigd voor zijn reeks apparaten, waardoor veel verwarring met naamgeving en positionering is weggenomen.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G is het meest opwindende van de twee apparaten, met het FE - Fan Edition - label, wat betekent dat je geweldige specificaties krijgt zonder het enorme prijskaartje.

De Galaxy Tab S7 FE is opgezet als een apparaat waar je aan kunt werken, met een 12,4-inch scherm, optionele toetsenbordcover, S Pen-ondersteuning en de mogelijkheid om Samsung DeX te gebruiken, of om het te veranderen in een extra scherm voor je bureau met tweede scherm.

Het 12,4-inch scherm heeft een gedeelde resolutie van 2560 x 1600 pixels, hoewel het geen OLED is, terwijl er een Qualcomm Snapdragon 750G is die het ding aandrijft, met 4 / 6GB RAM en opties voor 64 of 128GB opslag - en ondersteuning voor microSD.

Het ontwerp ligt dicht bij de Galaxy Tab S7 , dus je krijgt een hoogwaardige metalen constructie die slechts 6,3 mm dik is en verkrijgbaar in vier verschillende kleuren.

Er is een 10.090 mAh-batterij met een oplaadcapaciteit van 45 W - en 5G wordt ondersteund.

De Galaxy Tab A7 Lite is een heel andere propositie, die veel verder op de schaal zit met een ontwerp dat eruitziet alsof het een paar jaar oud is en maar wel een metalen huid heeft, dus dat zorgt voor een premium gevoel.

Er is een 8,7-inch scherm met een resolutie van 1340 x 800 pixels en wederom is het een TFT-scherm in plaats van OLED.

Het heeft een MediaTek-hart van lagere kwaliteit met 3 / 4GB RAM en 32 / 64GB opslag, wederom met ondersteuning voor microSD-kaarten.

Het is heel erg bedoeld als een entertainmentapparaat voor onderweg, het soort dingen dat je met films laadt voordat je op reis gaat.

Het heeft een 5100 mAh-batterij met 15 W opladen en wordt geleverd in twee kleuren, zilver of grijs, en er is een optie voor LTE-connectiviteit.

Beide tablets draaien Android 11, hebben stereoluidsprekers en bieden Dolby Atmos-audio.

Geschreven door Chris Hall.