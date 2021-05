Samsung Galaxy Tab S7 FE verschijnt kort officieel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kort nadat we officieel ogende weergaven van de Galaxy Tab S7 FE hadden gezien, verscheen deze kort officieel op de eigen site van Samsung in Duitsland voordat hij werd getrokken.

De Fan Edition van Samsungs vlaggenschip Android-tablet zal naar verwachting worden geleverd met de meeste functies van de prijzige S7 + , maar met een paar aanpassingen om de kosten te drukken.

WinFuture.de meldde dat de tablet daadwerkelijk live was op de winkelpagina van Samsung in Duitsland, maar als je sindsdien controleert, blijkt dat hij er niet meer is.

Toch was het lang genoeg live om een glimp op te vangen van wat de tablet te bieden heeft. Een van de belangrijkste verschillen tussen deze en de Tab S7 + is de processor binnenin.

De Fan Edition heeft de Snapdragon 750G octa-core processor en 4GB RAM, in plaats van de krachtigere Snapdragon 865+. Het heeft ook een LCD-scherm in plaats van OLED, maar deelt het 12,4-inch formaat van het plus-model.

Andere onthulde details zijn onder meer een 8-megapixel camera aan de achterzijde en een 5-megapixel selfie-camera die handig langs de langere rand is geplaatst voor gebruik in het landschap.

Omdat het een Samsung-tablet is, is het logisch dat het de grotere tablet S Pen (een optionele extra) ondersteunt en DeX heeft, zodat u het kunt gebruiken met een meer traditionele desktopinterface.

Wat betreft het ontwerp, dat is hier geen verrassing. Het lijkt erg op de bestaande Tab S7 + en is al uitgebreid gelekt. Die lekken omvatten ook roze en groene kleuren die naar verluidt op een gegeven moment ook zullen worden gelanceerd.

Het belangrijkste hier voor de FE is echter de prijs. We kennen geen Britse of Amerikaanse prijs, maar toen de pagina live was, toonde deze een adviesprijs van € 649, wat aanzienlijk minder is dan de € 900 + Tab S7 Plus en iets goedkoper dan de kleinere 11-inch reguliere Tabblad S7.

Geschreven door Cam Bunton.