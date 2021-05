Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft enig succes gezien in zijn FE- of Fan Edition-versies van smartphones. In het bijzonder was de S20 FE briljant doordat hij alle belangrijke functies van de meer premium S20 naar een meer toegankelijke prijsklasse bracht.

Zo te horen plant de fabrikant een soortgelijke stap voor zijn premium tabletfamilie. Er zijn nieuwe weergaven gelekt, die een gedetailleerd overzicht geven van wat de Galaxy Tab S7 FE zou kunnen zijn.

Daarin zien we een toestel terug dat qua styling nagenoeg identiek is aan de Tab S7 + die we in de tweede helft van 2020 hebben getest.

Het enige probleem met dat apparaat is eigenlijk dat het voor wat het biedt een dure Android-tablet is. Toch heeft het een geweldig scherm, een batterijduur van 10 uur en een hoog vermogen.

De gelekte renderingen die zijn gepubliceerd door Roland Quand tonen een vergelijkbaar apparaat in meerdere kleuren. Er is zilver, zwart, groen en roségoud / roze. Het is veilig om te zeggen dat het de modieuze kleuren van vandaag zijn.

Net als de Tab S7 + heeft het scherm rondom dunne, gelijkmatige randen, waardoor het scherm een volledige impact heeft, terwijl de foliobehuizing een interne silo biedt voor de touchscreen-pen en de mogelijkheid om deze magnetisch aan de achterkant te bevestigen.

Het heeft zelfs vergelijkbare platte, minimale randen en een enkele USB-C-poort aan de ene kant en stereoluidsprekers. Er lijkt nergens een fysieke vingerafdruksensor te zijn, wat duidt op een in-display sensor die op zijn beurt een OLED-paneel zou kunnen betekenen.

Hoewel de originele tweet geen concrete naam geeft, gelooft SamMobile dat dit de " eerste Fan Edition-tablet " is en dat deze ergens in juni zal verschijnen. Dat betekent dat het niet te lang moet duren om te wachten tot we het officiële woord van Samsung hebben ontvangen.

Geschreven door Cam Bunton.