Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voeg meer toe als een vouw niet genoeg is. Dat is wat Samsung zou doen met zijn eerste drievoudige tablet, de werktitel Galaxy Z Fold Tab, die volgens geruchten begin 2022 aankomt.

Samsung heeft de wielen al in beweging gezet met zijn opvouwbare afdeling en heeft succes gezien met zijn Z Fold- en Z Flip- telefoons. Deze vlaggenschepen met één scharnier bieden goed werk en presenteren de visie van wat opvouwbare items kunnen doen - zowel in gesloten als open vormfactoren.

De Z-vouw-tab is een heel ander project, waarbij het scharniermechanisme wordt verdubbeld, vermoedelijk meer telefoonachtig van formaat wanneer het is opgevouwen, en vervolgens dubbel scharnierend opent tot een tablet van volledige grootte wanneer het wordt uitgevouwen.

Niemand heeft echter het ontwerp of de naam van de Z Fold-tab gezien of bevestigd - dus we weten niet hoeveel scharnieren, hoeveel schermen, noch hoe groot het / ze zouden zijn.

Er is ook nog een lange weg te gaan, met Samsungs Z Fold 3 die naar verwachting als eerste in het laatste kwartaal van 2021 zal aankomen, met een nieuwe stylus en geavanceerder ultradun glas (UTG) - beide functies zouden naar verluidt worden overgedragen naar de grotere Tab voor zijn aankomst in 2022.

Samsung is echter niet de eerste die meerdere vouwen verkent, aangezien TCL eerder een tri-fold tablet-prototype heeft laten zien en andere makers aan vergelijkbare producten werken.

Het komt allemaal neer op de details in de manier waarop het wordt geleverd - en met de ervaring van Samsung heeft het een grote kans om een overtuigend, praktisch product te maken. Maar het zal even duren voordat we een glimp opvangen van wat er in de maak is.

