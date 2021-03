Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende tablet van Samsung is online gelekt. Riep de Tab A7 Lite, een afbeelding van de tablet werd gedeeld door leaker Evan Blass op Voice .

Het lek suggereert dat het een budgetapparaat van 8,7 inch is, compleet met een enkele camera aan de achterzijde en geen flitser. Het gerucht gaat dat het een MediaTek Helio P22T-processor heeft met 3 GB RAM en een batterij van 5.100 mAh. Tel alles bij elkaar op, en het is geen iPad Pro, maar het is nog steeds een welkome aanvulling op de Android-tabletruimte, die beperkt is en momenteel wordt gedomineerd door Samsung (en Amazons Fire-tablets, hoewel die een gevorkte versie van Android hebben).

Volgens een apart lek van WalkingCat is de Tab A7 Lite eigenlijk een van de twee "Lite" -tablets die Samsung in juni zal lanceren. De andere tablet, de Galaxy Tab S7 Lite, heeft mogelijk een groter 12,4-inch scherm. GalaxyClub.nl denkt dat het mogelijk ook 5G of alleen Wi-Fi-connectiviteit biedt, en een Snapdragon 750G-processor met 4 GB RAM. Er wordt verwacht dat het beschikbaar zal zijn in de kleuren roze, groen, zwart en zilver wanneer het wordt gelanceerd.

Houd er rekening mee dat deze twee Lite-tablets de Tab S7-lijn van vorig jaar zullen volgen. In onze recensie van het Tab S7 + -model , dat een weelderig OLED-scherm heeft, zeiden we dat Android-tablets niet beter worden dan wat het te bieden heeft. Als almachtig op uw lijst met musts staat, dan kunt u niet fout gaan.

Beste tablet 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 9 februari 2021 Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.

Vergeet niet dat Samsung ook de Samsung Galaxy Tab S5e aanbiedt . Het beschikt over de meeste basisprincipes van de topklasse Galaxy Tab S7 + van Samsung, maar voor veel minder geld. Je krijgt uitstekende luidsprekers en een mooi, krachtig OLED-scherm, maar er is geen stylusondersteuning en geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

Geschreven door Maggie Tillman.