(Pocket-lint) - De onlangs aangekondigde Galaxy Tab Active 3 van Samsung is nu beschikbaar. Een robuuste tablet die is ontworpen voor veeleisende omgevingen, hij heeft een IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid en is bestand tegen vallen tot 1,5 meter.

De Galaxy Tab Active 3 volgt de Galaxy Tab Active 2. En, net als de Galaxy Tab Active Pro van vorig jaar, werkt hij nu beter met handschoenen, met fysieke navigatieknoppen in plaats van aanraakgevoelige knoppen, en er is een instellingsoptie zodat hij aanrakingen kan herkennen in "dunne werkhandschoenen".

Samsung belooft "maximaal drie generaties Android OS-upgrades" te ondersteunen, maar het wordt gelanceerd met Android 11.

Andere functies zijn onder meer een 13-megapixel camera aan de achterzijde, een 5-megapixel selfie-camera, een Exynos 9810-processor, 4 GB RAM, 64 of 128 GB opslagruimte (uitbreidbaar tot 1 TB via microSD), snel opladen via USB of POGO-pinnen , en een verwijderbare batterij van 5.050 mAh.

Samsung zei dat alle cameras van de nieuwe tablet zijn geoptimaliseerd voor het scannen van streepjescodes. Bovendien is de S Pen van de tablet ook IP68-gecertificeerd.

De Galaxy Tab Active 3 is beschikbaar in het VK, Europa en Azië, zowel in LTE-connectiviteit als in versies met alleen Wi-Fi, vanaf £ 539. U kunt het downloaden van de zakelijke website van Samsung. Ter referentie: de Galaxy Tab Active 2 begon bij $ 420 toen deze in 2018 in de VS werd gelanceerd.

