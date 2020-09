Galaxy Tab A7 is de nieuwste grote tablet voor dagelijks gebruik van Samsung

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl de Galaxy Tab S7- en S7 + -tablets meer in de categorie iPad Pro-concurrenten vallen, is Samsungs Galaxy Tab A7 meer een alledaagse tablet. Het ziet er nogal utilitair uit, maar zou robuust moeten zijn, met een metalen afwerking en een "duurzame batterij" van 7040 mAh. Er is echter geen snel opladen.

De Android 10 met One UI 2.5-tablet is niet gebaseerd op Samsungs eigen Exynos-hardware, maar kiest voor Qualcomms Snapdragon 662. Dat is een chipset uit het middensegment, maar zou meer dan genoeg stroom moeten leveren voor de meeste behoeften. Het beschikt nog steeds over een 1,8 GHz quad-core CPU naast 3 GB RAM.

Hij is iets groter dan de standaard iPad met 10,4 inch (versus 10,2 inch) en beschikt over indrukwekkende audiomogelijkheden met vier Dolby Atmos-versterkte luidsprekers. Het LCD-scherm is 2.000 x 1.200 pixels wat hetzelfde is als de Galaxy Tab S6 Lite. Dat geeft je ongeveer 224 ppi.

De opslag is ingesteld op 32 of 64 GB, terwijl er een microSD-kaartsleuf is zoals je zou verwachten voor uitbreidbaarheid. Cameras zijn 5 MP aan de voorkant en 8 MP aan de achterkant, terwijl de tablet ook een simkaart kan nemen voor 4G LTE-connectiviteit.

Er is ook een geheel nieuwe Samsung Kids-app toegevoegd - volgens Samsung "bevat deze" een verscheidenheid aan educatieve en vermakelijke inhoud ". De Galaxy Tab A7 zal later dit jaar verkrijgbaar zijn in grijs, zilver en goud.

Geschreven door Dan Grabham.