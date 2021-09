Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Teaser-afbeeldingen van de Realme Pad hebben ons onze beste blik tot nu toe gegeven op de aankomende tablet .

Het is al bevestigd dat het Oppo-zusterbedrijf op 9 september een evenement zal houden voor de Realme 8s- en Realme 8i-smartphones, en het lijkt steeds waarschijnlijker dat ook de allereerste tablet ooit zal verschijnen.

Dankzij de teaserafbeeldingen die door een gebruiker op het Realme-forum zijn geplaatst , hebben we nu een heel goed idee van hoe de Pad er in het echt uitziet.

Zoals onthuld in de post, beschrijft de gebruiker - Rohit Pawane - hoe de tablet een dikte heeft van slechts 6,9 mm, erg licht is en een premium gevoel heeft dankzij de metalen behuizing. Het logo van het bedrijf zal ook rechtsonder op de achterkant worden afgedrukt en heeft over het algemeen het gestroomlijnde uiterlijk van zoiets als de iPad Pro of iPad Air .

Er wordt ook gesuggereerd dat de tablet een 8MP-camera aan de achterzijde met autofocus en een 8MP-camera met vaste focus zal hebben, waarbij de laatste in een rand boven het 10,4-inch scherm past.

Afgezien hiervan en kleine details met betrekking tot de aan / uit-knop en luidsprekers aan de rechterkant van de tablet, is dit duidelijk meer een visuele teaser.

Dat betekent echter niet dat er geen lekken zijn om mee te werken, met eerdere hints die veel details suggereren over de binnenkant van de Realme-pad.

Er wordt gezegd dat de tablet zal worden aangedreven door de MediaTek Helio G80 SoC, met 6 GB RAM en 64 GB interne opslag, waarbij de geruchten 7100 mAh-batterij mogelijk ook ondersteuning voor snel opladen biedt.

Zoals met alle onofficiële informatie, is het echter het beste om al het bovenstaande met een korreltje zout te nemen.

Met mogelijk nog maar een paar dagen te gaan voordat de Realme Pad officieel wordt aangekondigd, zullen we je zeker alle functies, specificaties en prijsdetails geven.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 september 2021