Prijzen van Fire-tablets dalen tijdens Prime Day-verkoop - koop ze nu ze nog warm zijn

(Pocket-lint) - Amazons Fire-tablets zijn een vaste favoriet voor de Prime Day-verkoop en nu de prijzen voor veel modellen zijn verlaagd, is het een goed moment om ze te kopen.

Er zijn drie formaten Fire-tablets - Fire 7, Fire HD 8 en Fire HD 10 - en hoewel elke tablet een vergelijkbare software-ervaring biedt, worden ze steeds krachtiger naarmate je hoger op de schaal komt.

Fire HD 10 - bespaar £70 De Fire HD 10 is de grootste tablet van Amazon, ideaal voor het consumeren van content of productiviteitstaken. Deze korting brengt hem omlaag naar €79,99. Aanbieding bekijken

Fire HD 8 - 61% korting De Fire HD 8 heeft een geweldig formaat voor op reis, perfect om te laden met content en mee te nemen op vakantie. Geweldige prestaties voor een geweldige prijs. Hij kost nu slechts €34,99. Aanbieding bekijken

Fire 7 (2019) - slechts € 19,99! Dit instapmodel tablet heeft waar voor zijn geld en is ideaal voor kinderen. Let op: dit is de oudere 2019-versie niet het 2022-model - maar voor deze prijs, maakt dat uit? Bespaar €30. Aanbieding bekijken

Amazons Fire-tablets zijn heel zinvol als je een Prime-abonnee bent - wat je moet zijn om van deze aanbiedingen te profiteren - omdat ze naadloze toegang geven tot Prime Video en Music.

Maar dat is niet alles wat ze bieden, want er is een volledig scala aan streamingdiensten, waaronder Disney+ en Netflix, zodat je een hele wereld aan content kunt bekijken.

Met ondersteuning voor heel veel games zijn dit ideale entertainmentapparaten, met opties voor opslag en ook Kids Editions en Pro-versies die zijn ontworpen om uw productiviteit een boost te geven. Normaal gesproken behoren de prijzen op Prime Day tot de goedkoopste Fire-tablets - maar merk op dat de Fire 7-aanbieding hier geldt voor het 2019-model, niet voor de bijgewerkte 2022-versie.

Geschreven door Chris Hall.