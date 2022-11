OnePlus zou de volgende kunnen zijn die probeert te concurreren met de iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus zou volgens geruchten al in 2021 een nieuwe tablet in de maak hebben. Maar nu zou het deze keer echt kunnen gebeuren.

We hoorden voor het eerst van de interesse van OnePlus in het bouwen van een eigen tablet in december 2021, met een kleine suggestie dat we het dit jaar zouden kunnen zien verschijnen. Dat is niet gebeurd, maar nu wordt ons verteld dat 2023 het grote jaar wordt.

De nieuwste bewering komt via de goed verbonden Max Jambor die op Twitter beweerde dat "OnePlus een tablet in ontwikkeling heeft" en eraan toevoegde dat een "lancering voor volgend jaar gepland staat". Het is niet duidelijk wat er gebeurd is met claims van de release van dit jaar, maar we hebben in ieder geval een release van OnePlus' moederbedrijf. De Oppo Pad kwam in februari van 2022 en de verwachting was dat de OnePlus Pad zou volgen.

OnePlus heeft een tablet in ontwikkeling.

Lancering staat gepland voor volgend jaar! #OnePlusPad- Max Jambor (@MaxJmb) 14 november 2022

De Android-tabletmarkt is al lange tijd een vreemde eend in de bijt. De verkoop van tablets in het algemeen neigt naar de iPad en dan alle anderen, met Samsung misschien wel de grootste naam die graag de strijd met Apple aangaat.

We weten natuurlijk al dat Google zijn eigen Pixel Tablet heeft gepland voor een release in 2023, en sommigen hopen misschien dat dat Android op tablets een duwtje in de rug zal geven. Als dat inderdaad het geval is, zou OnePlus wel eens op het juiste moment in de strijd kunnen komen.

Geschreven door Oliver Haslam.