OnePlus kondigt mogelijk begin 2022 een OnePlus Pad-tablet aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na jarenlang "vlaggenschip-killer" Android-smartphones te hebben verkocht, werkt OnePlus blijkbaar aan een tablet genaamd de OnePlus Pad.

Volgens een rapport van 91Mobiles , in samenwerking met tipster Mukul Sharma, is OnePlus van plan om de OnePlus Pad-tablet in de eerste helft van 2022 in India te lanceren. Er zouden verschillende modellen in ontwikkeling kunnen zijn, waarvan sommige ook naar China gaan. Sharma merkte op dat de OnePlus Pad niet zal worden gelanceerd naast de OnePlus 10-serie, die naar verwachting zal worden onthuld tijdens een apart evenement in het eerste kwartaal van 2022.

OnePlus zou zelfs een fysiek lanceringsevenement kunnen organiseren op CES 2022 in Las Vegas om deOnePlus 10 en OnePlus 10 Pro te onthullen.

Wat betreft de aankomende tablet van OnePlus, er is verder weinig bekend over het apparaat. De eerste details hierover kwamen van MySmartPrice , die een vermelding voor een OnePlus Pad zag bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie. De vermelding onthulde niets anders dan het handelsmerk voor de naam.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 11 December 2021

Toch is het bewijs dat OnePlus inderdaad aan een tablet heeft gewerkt. Pocket-lint heeft contact opgenomen met het bedrijf voor meer informatie.

Bekijk onze gids over de jaarlijkse consumentenelektronicabeurs om te zien wat er nog meer wordt aangekondigd op CES dit jaar: