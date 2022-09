Nokia T21 vernieuwt de 10-inch Android-tablet, maar het gaat vooral om het uiterlijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nokia heeft de Nokia T21 aangekondigd. Na de lancering van de Nokia T20 in 2021, besloot Nokia de overstap te maken naar tablets. De 2022 refresh heet simpelweg de Nokia T21.

De tablet is grotendeels hetzelfde: dezelfde algemene specificaties, vrijwel dezelfde afmetingen en veel van de hardware lijkt ook hetzelfde te zijn.

Hij krijgt echter wel een keurig nieuw ontwerp. De constructie is zo gemaakt dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van aluminium en plastic (waarvan tot 60 procent is gerecycled), maar hij ziet er wel iets anders uit dan de vorige tablet, wat een verandering ten goede is.

Elders heeft het 10,36-inch display een resolutie van 2000 x 1200 pixels en ondersteunt het actieve peninvoer dankzij een digitaliseringslaag van Wacom.

De tablet maakt gebruik van de Unisoc T612 voor de stroomvoorziening, maar wordt nu geleverd met opslagopties van 64 of 128 GB - met de optie om uit te breiden met microSD. Ook hier zijn er Wi-Fi- en LTE-versies.

Er is een grote 8200 mAh batterij, met 18 W opladen en de tablet behoudt een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

Er zijn een aantal leuke toevoegingen, zoals de IP52 rating en stereo speakers, en de tablet lanceert op Android 12. Er is een garantie van twee OS-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

De Nokia T21 wordt nog steeds gezien als een gezinsapparaat dat kan wedijveren met wat je van Amazon zou kunnen krijgen, met de Android-software en toegang tot Google Play, wat betekent dat je toegang hebt tot een breed scala aan entertainment-apps en -diensten.

De toevoeging van NFC is misschien een beetje vreemd - we zien niet dat veel mensen NFC-tags moeten scannen of betalingen moeten doen met het toestel - maar het is aantrekkelijk geprijsd voor £189 voor het Wi-Fi-only model.

Geschreven door Chris Hall.