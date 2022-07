Nokia breidt zijn tablet line-up uit met de Nokia T10

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nokia heeft een nieuwe tablet gelanceerd voor de 2021 Nokia T20 - en toepasselijk heet hij de Nokia T10.

De Nokia T10 is een compacte, op Android gebaseerde tablet met een 8-inch scherm, waardoor hij goed draagbaar is.

In tegenstelling tot de Nokia T20, die een aluminium behuizing heeft, heeft deze een polymeer behuizing - plastic - die is ontworpen om krassen te voorkomen en tegen een stootje te kunnen. We hebben iets soortgelijks gezien in de Amazon Fire-tablets in het verleden.

Het 8-inch display heeft een resolutie van 1280 x 800 en een piekhelderheid van 450 nits. De tablet wordt aangedreven door een octo-core Unisoc T606-chipset en er zijn verschillende configuraties met 3/32 GB en 4/64 GB, die beide ook microSD ondersteunen voor uitbreidingen tot 512 GB.

Er is een 5250mAh batterij met 10W opladen, waarmee je de dag door zou moeten komen. Op het gebied van connectiviteit zijn er zowel Wi-Fi- als LTE-versies, zodat je altijd verbonden kunt zijn.

Tablets als deze zijn ideaal voor entertainment en daar is de Nokia T10 waarschijnlijk het meest geschikt voor. Hij werkt op Android 12 en biedt dus een volledige reeks apps uit de winkel van Google.

Het spijtige nieuws is dat je slechts twee jaar software-ondersteuning krijgt, wat geen geweldig aanbod is.

Maar je krijgt wel Google's Kid Space aanbod, zodat je er een kindertablet van kunt maken en er komt een volledig aanbod van accessoires zoals covers.

Toen we de Nokia T20 reviewden, vonden we het geweldig om een betaalbare Android tablet te hebben als alternatief voor de Amazon Fire, maar er waren beperkingen.

We verwachten dat de Nokia T10 een soortgelijke maar kleinere ervaring zal bieden, maar geprijsd vanaf £ 129, is het moeilijk om te zien hoe het zal concurreren met goedkopere apparaten van Amazon.

Geschreven door Chris Hall.