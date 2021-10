Nokia keert terug naar de tabletmarkt met de Nokia T20

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nokia heeft zijn terugkeer op de tabletmarkt aangekondigd met de lancering van de Nokia T20, een nieuwe 10,4-inch tablet gericht op het betaalbare einde van de markt.

De T20 is ontworpen om alles wat je met Nokia associeert naar een groter formaat te brengen. Het zal een onbezoedelde versie van Android 11 draaien (bij de lancering), met 2 jaar OS-updates en 3 jaar beveiligingsupdates inbegrepen.

Er is een 10,4-inch LCD-scherm met een resolutie van 2000 x 1200 pixels (224ppi), waarmee het vergelijkbaar is met de Amazon Fire HD 10 , zij het met een iets groter scherm.

Er is een genoemde helderheid van 400 nits, wat niet enorm helder is, wat suggereert dat de tablet buitenshuis moeite kan hebben – niet dat dat een typische plek is voor tabletgebruik.

Beste tablet beoordeeld in 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 24 mei 2021 · Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.

De behuizing van de tablet is geen plastic, het is eigenlijk gezandstraald aluminium, met gehard glas aan de voorkant en het heeft zelfs een IP52-classificatie - wat betekent dat er een beetje bescherming is tegen het binnendringen van water en stof.

De tablet wordt aangedreven door de Unisoc T610 system-on-chip, een octa-core opstelling, min of meer gelijk aan zoiets als de Snapdragon 600-serie.

Er zullen een aantal configuraties zijn, met 3/32GB of 4/64GB aangeboden, met microSD voor opslaguitbreiding tot 512GB. In het VK zal het 4/64GB-model beschikbaar zijn.

Er is een grote 8200mAh-batterij, opgeladen via USB-C, met ondersteuning voor opladen tot 15W. Er wordt gezegd dat de batterij 15 uur meegaat bij algemeen gebruik, 10 uur videostreaming of 7 uur videogesprekken, wat best goed is.

Nokia gaat ook Wi-Fi- en LTE-versies van de tablet aanbieden, dus je kunt een simkaart erin gooien en onderweg verbinding maken – hoewel we vermoeden dat dit meer gericht is op zakelijk gebruik dan voor typische consumenten.

Er is een 8-megapixelcamera aan de achterkant en een 5-megapixelcamera aan de voorkant, terwijl hij beschikt over stereoluidsprekers om ervoor te zorgen dat je inhoud goed klinkt.

Nokia zal ook een robuuste hoes voor de T20-tablet aanbieden, zodat je een beetje extra bescherming hebt.

De wifi-versie kost £ 179,99 en de LTE-versie kost £ 199,99 in het VK. Het is nu te bestellen.